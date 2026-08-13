Дефіцит продуктів в Хмельницькій області поки не підтверджений наведеними даними, однак глобальне скорочення врожаю здатне створити передумови для подорожчання.

Дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати одним із локальних ризиків на тлі глобального скорочення пропозиції томатів, хоча конкретних даних про нестачу овочів саме в регіоні наразі немає, пише Politeka.net.

Світовий ринок помідорів зіткнувся з проблемами через несприятливі погодні умови у ключових країнах-виробниках. Посухи, сильна спека та надмірні опади вже впливають на врожайність.

Тривала нестача вологи заважає нормальному розвитку рослин і зменшує кількість плодів. Водночас зливи створюють сприятливі умови для грибкових захворювань та гниття.

Проблеми стосуються не лише відкритих полів. Тепличні господарства також стикаються з ускладненнями під час догляду за насадженнями, організації робіт і транспортування продукції.

Скорочення поставок від основних експортерів посилює конкуренцію між покупцями. На цьому тлі можуть зростати оптові розцінки, а разом із ними — кінцева вартість для споживачів.

Додатковим фактором залишаються витрати агровиробників. Дорожчі енергоносії, добрива та логістика збільшують собівартість вирощування й доставки овочів.

Україна також відчуває вплив кліматичних змін. Зокрема, східні області потерпали від посухи, що створює ризики для місцевих насаджень. Водночас сприятливіші умови в інших регіонах та адаптація господарств можуть допомогти втримати загальний обсяг виробництва близьким до торішнього.

Попри це, ситуація на світовому ринку здатна позначитися на українських цінниках. Імпортна конкуренція та зміни експортних пропозицій можуть спричинити додаткові коливання протягом сезону.

Фахівці радять агровиробникам адаптуватися до нових погодних умов. Серед можливих рішень — використання стійкіших сортів, модернізація зрошення, посилення захисту рослин, а також розвиток зберігання та переробки.

Окремою проблемою залишаються втрати вже вирощеної продукції. Показовим є випадок у Київській області, де знищили 21 тонну гнилих помідорів. Така ситуація демонструє, що нестача товару може посилюватися не лише через неврожай, а й через втрати під час зберігання та постачання.

Отже, дефіцит продуктів в Хмельницькій області поки не підтверджений наведеними даними, однак глобальне скорочення врожаю здатне створити передумови для подорожчання томатів і підвищеної нестабільності цін в українських регіонах.

Джерело: agroweek

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