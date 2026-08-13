Подорожчання продуктів у Черкаській області найсуттєвіше позначилося на живому коропі.

Подорожчання продуктів у Черкаській області за останній місяць охопило рибу, молочну категорію та м'ясні вироби, пише Politeka.net.

Найбільше у гривневому вираженні додав живий короп.

Станом на 13 серпня кілограм коропа коштує 299,50 грн. Актуальна пропозиція Megamarket має саме такий цінник.

У липні середньомісячний показник становив 274,20 грн. Отже, за період від 11 липня середня вартість збільшилася на 34,50 грн.

Помітний стрибок відбувся 24 липня. До цього дня кілограм обходився у 265 грн, після чого показник піднявся до 299,50 грн. Надалі він залишався незмінним аж до 11 серпня.

Змінився також цінник на маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5%. За упаковку вагою 250 грамів нині в середньому просять 45,36 грн.

Найвигідніша пропозиція 10 серпня була в Auchan — 42,60 грн. У Novus товар коштував 42,99 грн, тоді як Megamarket продавав його за 50,50 грн.

Для порівняння, середній липневий рівень становив 42,57 грн. Від 11 липня показник зріс на 6,67 грн.

Протягом другої половини липня вартість маргарину змінювалася поетапно. Після 38,70 грн на початку періоду вона 21 липня піднялася до 42,70 грн, а 23 числа — до 45,96 грн. Із 28 липня зафіксовано рівень 45,36 грн.

Серед м'ясних товарів дорожчим став бекон «Укрпромпостач». Середня ціна кілограма 11 серпня становить 564,85 грн.

У різних торговельних мережах цінники помітно відрізняються. В Auchan кілограм коштує 528,60 грн, у Megamarket — 529 грн, у Metro — 577,80 грн, а в Novus — 624 грн.

Середньомісячна вартість у липні була 551,40 грн. Від 11 липня приріст склав 8,33 грн.

Наприкінці періоду показник почав зростати швидше. 9 та 10 серпня він становив 564,85 грн, а 11 числа піднявся до 576,93 грн.

Таким чином, подорожчання продуктів у Черкаській області найсуттєвіше позначилося на живому коропі: його середній цінник збільшився на 34,50 грн. Бекон додав 8,33 грн, маргарин — 6,67 грн.

Джерело: Мінфін

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