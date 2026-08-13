Пенсія в Полтавській області для таких категорій не обов’язково обмежується половиною стандартної суми.

Пенсія в Полтавській області для непрацюючих людей з інвалідністю II та III групи в окремих випадках може призначатися не за стандартним відсотком, а в розмірі виплати за віком, пише Politeka.net.

Зазвичай розмір виплати залежить від встановленої групи. Для I групи передбачено 100% пенсії за віком, для II — 90%, а для III — лише 50%.

Однак закон передбачає винятки. За наявності необхідного страхового стажу непрацюючі одержувачі можуть отримувати значно більшу суму.

Інформацію про це надає Урядовий портал.

Хто з II групою може отримувати 100%

Для непрацюючої особи з II групою інвалідності передбачена можливість обрати розрахунок за віком. Вирішальними факторами є вік, коли вперше встановили інвалідність, та тривалість страхового стажу.

Вимоги змінюються залежно від віку. Якщо інвалідність встановили до 46 років включно, жінці необхідно щонайменше 20 років стажу, чоловікові — 25.

Для осіб, яким статус встановили до 48 років, потрібно відповідно 21 та 26 років.

До 50-річного віку планка становить 22 роки для жінок і 27 для чоловіків. Якщо інвалідність встановили до 53 років, необхідно 23 та 28 років відповідно.

Для вікової межі до 56 років вимога зростає до 24 років для жінок і 29 для чоловіків.

Найбільший стаж потрібен тим, кому інвалідність встановили до 59 років: 25 років жінкам та 30 — чоловікам.

Що змінюється після досягнення пенсійного віку

Є окрема умова для людей, у яких інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку.

Непрацюючі особи з II групою можуть претендувати на виплату за віком, якщо мають щонайменше 30 років страхового стажу — для жінок або 35 років — для чоловіків.

Аналогічне право передбачене для непрацюючих людей із III групою за умови наявності необхідного стажу.

Отже, пенсія в Полтавській області для таких категорій не обов’язково обмежується половиною стандартної суми. За відповідності законодавчим вимогам розрахунок може здійснюватися на рівні виплати за віком.

Що робити після звільнення

Якщо після призначення виплати людина припинила працювати, вона може звернутися до Пенсійного фонду із заявою. У документі потрібно вказати факт звільнення та попросити переглянути спосіб розрахунку.

Фахівці фонду визначають вигідніший варіант за наявними даними.

Водночас після працевлаштування про це необхідно повідомити Пенсійний фонд. Несвоєчасне інформування може спричинити утворення переплати. Такі кошти надалі можуть підлягати поверненню.

Право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі виплати за віком визначене статтею 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Норма поширюється на непрацюючих осіб з II та III групами за умови виконання вимог щодо страхового стажу.

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