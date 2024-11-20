Гороскоп Таро по одній карті на 21 листопада, постарайтеся цього дня не думати надто багато.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 21 листопада з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Але що принесе гороскоп на карті Таро вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знака зодіаку на 21 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Повішений

Навіщо чекати на те, що може ніколи не статися, Овен? Настав час рухатися далі.

Життя пролітає як мить, і вам не потрібно витрачати жодної миті на речі та людей, які, як вам здається, не цінують ваш час.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Жезлов

Новий старт чи ви хочете, щоб все залишалося, як і раніше? Вам не обов'язково змінювати все, щоб отримати ще одну зміну. Ви можете вносити коригування та коригувати по ходу справи.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Місяць, перекинутий

Оманлива людина, якій, як ви думали, не можна довіряти, виявилася чесною і заслуговує на довіру. Тепер ви можете розслабитись. Ви можете бути спокійним.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Не витрачайте надто багато, Раку.

Як би не було привабливо скористатися всіма ранніми святковими знижками, ви не хочете бути передчасними, коли справа стосується ваших фінансів. Плануйте все заздалегідь. Не будьте емоційним покупцем.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка пентаклів

З друзями все стає кращим. Творчу ідею можна підсолодити, запросивши друга зробити її разом із вами.

Ви можете навчатися одне в одного. Ваш друг може допомогти вам зробити вашу роботу краще, і вам може навіть здатися смішним спробувати зробити щось так само, як він.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Плани можуть змінитися в будь-який момент, тому вам потрібно мати план Б напоготові.

Ви можете бути розчаровані або стурбовані тим, як ви можете допомогти налагодити роботу, навіть якщо погода або неконтрольована подія підвели всіх.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута

У вас великі плани у рукаві. Ви можете розповісти іншим про свої бажання у соціальних мережах, натякаючи на те, що ви хотіли б зробити і як.

Якщо ви не хочете, щоб ваша близька людина знала, що у вас в голові, тому що ви сподіваєтеся її здивувати, постарайтеся не висловлювати свої ідеї очевидними і не дуже способами.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Туз Мечів

Новий старт це те, що вам потрібно, Скорпіон, і єдиний спосіб отримати бажане - це планувати все заздалегідь.

Використовуйте трохи своєї напористої та напористої натури, щоб змусити себе витратити час на планування. Скоро ви знатимете, в якому напрямку рухатись і як ви дістанетеся туди, куди хочете.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Ієрофант

Завдяки вашому добросердечності ви можете відпустити людину і пробачити їй те, що вона вам зробила.

Можливо, ви не зможете подружитися з цією людиною, але ви більше не будете таїти образу і гнів, незважаючи на біль та страждання, які він вам завдав.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Тяжка робота означає, що ви маєте право насолоджуватися життям на своїх умовах. Ви можете оголосити шорт у своїй великій пригоді.

У вас є право вирішувати, чи ви хочете взяти вихідний або відправитися на невелику авантюрну екскурсію. Зробіть багато фотографій, щоб запам'ятати цей день!

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перегорнута

Відпустіть очікування. Вони стали тягарем для вас і ваших стосунків. Вони не тільки важкі для вас, а й важкі для інших.

Полегшіть денне навантаження, постарайтеся сприймати речі такими, якими вони є, і будьте більш терпимими до людей, які є у вашому житті.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сіль Кубков

Дитина або немовля можуть бути на підході, і ви зазнаєте радості нового життя або через своє коло спілкування, або у своїй власній сім'ї. Це хвилюючий час надії, кохання та зростання!

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