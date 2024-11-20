Такий крок став новим викликом для Москви, яка раніше застерігала Захід від подібних рішень, вважаючи це ескалацією конфлікту.

Російський президент Володимир Путін раніше заявляв, що удари по росії західною зброєю означатимуть "оголошення війни" НАТО. Проте, після перших застосувань ракет ATACMS, Москва поки що обмежується заявами та роздумами про потенційну відповідь. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав використання цієї зброї "новим рівнем напруженості".

Російські пропагандисти й політики середньої ланки почали активно обговорювати можливу відповідь Кремля. Зокрема, телеведучий Дмитро Кисельов пригрозив "будь-якими відповідями", включно з ядерним ударом, якщо Захід продовжить підтримку України.

Військовий експерт Ян Матвєєв припускає, що українські ракети, можливо, завдаватимуть ударів по базах і складах боєприпасів у Курській області росії. Проте ефективна протидія цій зброї потребує змін у російській системі ППО, що може зайняти кілька тижнів, додає Матвєєв.

До слова, для України використання ATACMS відкриває нові перспективи у війні. Ці ракети здатні завдавати ударів по стратегічних цілях на відстані до 300 км, що дозволяє посилити тиск на російські сили, які накопичуються біля кордонів. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що подібні дії не потребують публічних анонсів: "Ракети скажуть самі за себе".

В той же час, Кремль демонструє невизначеність в своїй реакції на таке рішення Байдена. У російських соцмережах та опозиційних колах точаться суперечки: частина населення чекає рішучої відповіді, інші ж готуються до чергових "виразів занепокоєння".

Джерело: politico.

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