В якому одязі зустріти Новий рік, щоб привернути удачу та гармонію?

Відповідь на це питання знайшли астрологи та езотерики, які розповіли про найкращі кольори для святкового образу, а також про те, яких відтінків краще уникати у новорічну ніч.

2025 рік пройде під егідою Зеленої Дерев'яної Змії, а це означає, що деревні та зелені відтінки будуть найбільш вдалі для святкових нарядів. Серед найкращих кольорів для зустрічі нового року — відтінки зеленого, смарагдового, темно-зеленого, а також коричневі й золоті.

Ось що вони символізують: зелений — символізує духовне зростання, гармонію, силу природи та приємні зміни. Золотий — асоціюється з багатством, успіхом, кар'єрним зростанням і новими знайомствами. Коричневий — підкреслює сімейний добробут, стабільність і вирішення питань із нерухомістю. Білий — символізує чистоту, цнотливість і бажання почати все з чистого аркуша.

При виборі вбрання варто враховувати не тільки астрологічні рекомендації, але й власні побажання. Якщо ви хочете зміцнити стосунки, побудувати кар'єру, чи почати новий етап у житті, ваш вибір кольору має допомогти в досягненні цієї мети. Важливо підібрати наряд, що підкреслить ваші достоїнства та приховає недоліки.

Що стосується аксесуарів, то в 2025 році варто віддати перевагу прикрасам із золота або дерев'яним виробам, наприклад, браслетам. Проте від срібла краще відмовитися. Якщо ж хочете уникнути помилок, не купуйте вироби з натуральної зміїної шкіри — вони не припадуть до смаку Змії, символу року.

Але є й кольори, які краще не вибирати для святкової ночі. Сірі, чорні та червоні відтінки, а також темно-синій — це кольори, що можуть розгнівити символ 2025 року.

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