На війні обірвалося життя захисника України й режисера монтажу Олег Сарело.

Про це повідомляють колеги Олега Сарела по проекту "Реальна історія" у Facebook.

"Друзі, сьогодні ділимося з вами безкінечно сумною новиною. На фронті загинув режисер монтажу, член нашої команди, Олег Сарело", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Олег виріс у місті Приморську, який знаходиться недалеко Бердянська, що зараз перебуває під тимчасовою окупацією.

Пів року тому Олег Сарело приєднався до лав Збройних сил України та служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

"Ми відчували цю втрату в команді, але надзвичайно пишалися нашим героєм. Тепер ми відчуваємо глибоку втрату, бо нашого Олега не стало", - повідомили колеги режисера.

У полеглого воїна залишилися 10-річній син Іван і дружина Катерина.

"Ми висловлюємо щирі співчуття родині. Дякуємо тобі, герою! Спочивай з миром", - висловлюють слова співчуття колеги.

"Доземний уклін Воїну. Царство небесне Герою. Вічна світла пам'ять Захиснику. Щирі співчуття родині",

" Боже яка втрата, рідний Приморськ, там живе моя мама, рідні місця, дужє добрі люди, СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ",

"Дуже шкода. Країна втрачає кращих з нас Прийміть щирі співчуття. Вічна памʼять Герою", - пишуть українці слова співчуття у коментарях.

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