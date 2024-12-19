У Харківській області внаслідок ударів Росії є поранені, відомо, чим безжально атакував ворог.

У селі Циркуни, що знаходиться північніше Харкова, через ворожий обстріл є поранені.

Відомо, що населений пункт потрапив під обстріл з боку ворога із застосуванням артилерійського озброєння.

Про це повідомив начальник Харківської міської військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення", - додав Синєгубов.

Інформація про вибухи у Циркунах з'явилась близько 23 години вечора, 18 грудня.

В ОВА додали, що за попередніми даними, ворожа армія під час ударів по селу використала артилерію.

Нагадаємо, ворожа армія атакувала в ніч на 19 грудня ракетами та ударними безпілотниками.

Під час обстрілу України, що тривав з вечора 18 грудня до ранку 19 грудня, ворог атакував ракетами та дронами.

Атака ракетами була з трьох напрямків, дві балістичні ракети Іскандер-М загарбники запустили з тимчасово окупованого Криму та Ростовської області.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ракетним ударом пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Атака ударними дронами була з районів Брянська, Курська, Міллерово та Орла.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 45 "шахедів" та безпілотників інших типів.

Ще сорок безпілотників-"імітаторів" були локаційно втрачені.

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