Якраз напередодні Нового року приготуйтеся до розкладу Таро з 13 карт, присвячених кожному знаку зодіаку.

Кожна карта Таро у розкладі може бути використана для подання місяця, з яким вона співвідноситься Козеріг – січень, Водолій – лютий, Риби – березень тощо.

Наприклад, у січні ви подивилися б на карту, яка вам дісталася, щоб представити початок нового проекту, і дійсно спробували б зробити це.

Ви також могли б витягнути ці карти і взагалі не турбуватися про місяці - витягуючи кожну карту, щоб уявити рік загалом.

Колода карт – найпопулярніший предмет для ворожіння Таро.

Під час ворожіння картами Таро, перетасуйте їх і витягніть випадкову карту, залік, прочитайте значення карти в інтернеті і дізнайтеся, як пройде для вас 2024 рік.

Спробуйте також ворожіння на 2025 на чотирьох дамах:

У ніч Нового року дістаньте з колоди чотирьох жінок, перетасуйте і покладіть під подушкою сорочкою вниз і лягайте спати.

Вранці 1 січня дістаньте одну з дам навмання і подивіться на масть, якщо ви побачили:

трефову масть – у 2025 році на вас чекають нові знайомства та захоплення, червова дама – налагодиться особисте життя.

Бубнова, матеріальне становище покращиться,

Пікова – 2025-й рік принесе багато подій, не обов'язково поганих.

Карта червоної масті віщує справи в грошах та любові, а чорної масті у роботі.

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