У Києві сьогодні, 24 грудня, очікується погіршення погодних умов, українців терміново попередили.

Погіршення погодних умов очікується у столиці, сьогодні на Київщині прогнозують негоду.

Як повідомили в Гідрометцентрі, Київ та область огорне туман, синоптики попереджають про погану видимість на дорогах.

Густий туман огорне Київ та область вже в найближчі 2 години.

Сьогодні, 24 грудня, та завтра у Києві та області очікується густий туман. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

"У найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 24 грудня, вночі та вранці 25 грудня туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні Гідрометцентрі.

Відповідні погодні умови збережуться до кінця доби, очікуються вночі та завтра вранці.

Видимість сягатиме 200-500 метрів, оголошено І рівень небезпечності.

До слова, як повідомила представник Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

До кінця року в країні домінуватимуть процеси, що надходять із північного заходу. Це призводить до появи атмосферних фронтів та зимових опадів.

За словами Наталії Птухи, цього тижня не варто чекати на сніговий покрив. Натомість завдяки плюсовим температурам сніг танутиме.

Проте вже цього тижня фронт із північного заходу може принести сніг, що змінює ландшафт, надаючи йому зимового вигляду.

Також Птуха зазначила, що в Україні йде зимовий період із температурними коливаннями та періодами морозів.

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