Напередодні Нового року — один із важливих днів, він не лише об'єднує різних людей через спільні свята, а й несе в собі чарівну якість і новий старт.

Одна з найкращих частин — це те, що цього дня є багато способів загадати бажання, яке допоможе вам у новому році.

Щоб урізноманітнити вашу новорічну ніч, дізнайтеся найпам'ятніші традиції та як загадувати новорічні бажання.

Попіл у шампанському - це унікальний та екстравагантний спосіб загадати бажання напередодні Нового року.

Коли куранти почнуть бити опівночі, напишіть своє бажання на аркуші паперу та спалить його на свічці. Змішайте попіл із келихом шампанського і випийте його до того, як замовчать куранти.

Цей метод дає викид адреналіну, оскільки все відбувається дуже швидко. Тому краще мати напоготові аркуш паперу і олівець у кожної тарілки на столі. І не хвилюйтеся, ви взагалі не зможете відчути смаку попелу!

12 Бажань. Інший спосіб загадати бажання – написати 12 бажань на окремих аркушах паперу. Зазвичай їх починають записувати після опівночі. Після того, як усі 12 бажань записані, їх потрібно згорнути та покласти під подушку.

Наступного ранку, не дивлячись, витягніть один із рулонів паперу, і те бажання, яке ви витягли, буде тим, що має здійснитися. Але є одна проблема!

Щоб бажання справдилося, потрібно лягти спати до 3 години ночі. Вважається, що після 3 години ночі настає ранок, а магія ночі йде.

Пакети зі смаком. Ось так можна загадати бажання матеріального благополуччя. Якщо в наступному році ви хочете фінансової стабільності та кар'єрного зростання, то вам слід приготувати симпатичні маленькі мішечки.

Кількість мішечків повинна дорівнювати останнім двом цифрам наступного року. Наприклад, на 2025 рік у вас має бути готовим 25 мішечків. У кожен мішок покладіть якісь смаколики, наприклад, фрукти або цукерки. Коли куранти проб'ють опівночі, мовчки загадайте бажання.

Після цього вийдіть на вулицю та роздайте сумки першим зустрічним незнайомцям. Ви повинні щиро побажати їм багатства та процвітання у Новому році, щоб ваші власні бажання справдилися.

Стрибаюче бажання. Цей веселий спосіб загадати бажання ідеально підходить для великої компанії друзів та сім'ї. Коли настане опівночі, вам потрібно підстрибнути якомога вище і загадати найпотаємніше бажання під час стрибка.

Головний трюк у тому, що бажання має бути коротким та милим, щоб вписатися у стрибок. Це може бути хаотично, але цей метод є розважальним!

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