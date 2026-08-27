Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває — ціни на частину товарів у супермаркетах помітно змінилися за останній місяць. За інформацією сайту Мінфін, станом на 27 серпня 2026 року курятина та плавлений сир подорожчали, а яблука українських сортів, навпаки, впали в ціні.

Ціни на продукти у Дніпропетровській області в серпні змінювалися нерівномірно: одні товари подорожчали, інші подешевшали. За даними сайту Мінфін, оновленими 27 серпня 2026 року, за останній місяць курятина й плавлений сир суттєво додали в ціні, тоді як яблука українських сортів помітно здешевшали.

Найпомітніше впали яблука. Якщо 27 липня кілограм «українських» коштував у середньому 64,99 грн, то вже 27 серпня середня ціна знизилася до 48,13 грн — тобто мінус 16,86 грн за місяць. У магазинах станом на 27 серпня цінники різнилися: у Novus яблука продавали по 39,99 грн/кг, в Auchan — по 49,90 грн, а в Megamarket — по 54,50 грн.

Плавлений сир «Ферма Дружба 55%» (70 г), навпаки, повільно дорожчає. Середня ціна за місяць піднялася з 30,34 до 32,60 грн, тобто на 2,26 грн. 27 серпня в Auchan упаковка коштувала 33,10 грн, у Megamarket — 31,00 грн, а в Metro — 33,70 грн (цей цінник зафіксований 25 серпня).

Найбільше зростання показала курятина. Гомілка «Наша Ряба» (1 кг) за місяць подорожчала з 117,00 до 142,00 грн — одразу плюс 25 грн. При цьому ще 23–24 серпня кілограм тримався на рівні 102,25 грн, а до 27 серпня злетів до 142 грн. У мережі Metro того дня гомілку продавали саме по 142,00 грн за кілограм.

Що з цінами далі

Дані Мінфіну фіксують лише поточні ціни, тож динаміку варто відстежувати щотижня. Різниця між мережами суттєва: ті самі яблука в Novus коштували 39,99 грн, а в Megamarket — 54,50 грн, тобто майже на третину дорожче. Тому перед покупкою вигідно порівнювати цінники в різних супермаркетах Дніпропетровської області.

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