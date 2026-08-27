1 вересня, у День знань, дехто в Кременчуці зможе безоплатно їздити у громадському транспорті. У Кременчуцькій міській раді розповіли, яка обов'язкова умова для безкоштовного проїзду.

1 вересня, у День знань, школярі Кременчука зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом — йдеться про поїздки у тролейбусах та маршрутках. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Для безкоштовного проїзду школяреві потрібно мати при собі учнівський квиток і пред'явити його водієві або кондуктору. У міськраді зазначили, що безкоштовний проїзд для школярів 1 вересня у Кременчуці є щорічною акцією до початку навчального року.

Скільки школярі платять за проїзд

З 1 травня 2026 року в Кременчуці діють такі тарифи: поїздка у тролейбусі та комунальному автобусі коштує 20 гривень, а в маршрутці — 25 гривень.

Для школярів також передбачений місячний учнівський проїзний — його вартість становить 400 гривень. Студентський проїзний коштує 450 гривень, а загальний для громадян — 1000 гривень.

Що потрібно зробити, щоб їхати безкоштовно

Аби скористатися безкоштовним проїздом у День знань, школяреві достатньо взяти із собою учнівський квиток. Під час посадки його слід показати водієві або кондуктору — жодних додаткових документів чи попередньої реєстрації не потрібно.

Акція поширюється на поїздки у тролейбусах та маршрутках Кременчука й діє лише 1 вересня — до початку нового навчального року.