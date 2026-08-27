З 1 вересня у Львові не анонсують нових змін основних тарифів, але за воду мешканці продовжать платити за тарифом, підвищеним ще у серпні. Світло, газ і проїзд лишаються без змін.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області — тема, яку Politeka вже порушувала. Тепер — про комунальні платіжки: з 1 вересня у Львові нових підвищень тарифів не анонсують, однак за воду мешканці й далі платитимуть за тарифом, підвищеним ще у серпні.

Як повідомляє Новини.LIVE, централізоване водопостачання та водовідведення у вересні оплачуватимуть за тарифом, який набув чинності 1 серпня. Загальна вартість послуг Львівводоканалу становить 56,38 грн за кубометр: 36,04 грн — водопостачання, а 20,34 грн — водовідведення.

Для отримувачів житлових субсидій розмір допомоги перераховують автоматично. Додатково звертатися до Пенсійного фонду щодо чинного тарифу не потрібно.

Світло для побутових споживачів з 1 вересня не переглядатимуть: львів'яни й далі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час із 23:00 до 07:00 діє тариф 2,16 грн за кВт·год.

Без змін лишається й ціна природного газу для більшості побутових споживачів. Клієнти ГК «Нафтогаз України», які користуються річним фіксованим тарифом, у вересні платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Проїзд у громадському транспорті також залишається на попередньому рівні. Одна поїздка коштує 11,50 грн для студентів із ЛеоКартою, 23 грн — за оплати ЛеоКартою або через застосунок, 26 грн — банківською карткою чи смартфоном, 30 грн — готівкою у водія.

Що робити мешканцям Львова

Окремих дій від споживачів у вересні не вимагається: жодних заяв чи звернень подавати не потрібно. Субсидії перераховують автоматично, а тарифи на світло, газ і проїзд лишаються без змін. Підвищений тариф на воду діє з 1 серпня, тож у платіжках за вересень він буде таким самим, як і в серпні.

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