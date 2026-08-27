Нова система проїзду в Одесі передбачає запуск електронного квитка: у транспорті встановлять валідатори на кожних дверях, а пересадковий квиток діятиме півтори години.

Подорожчання бензину в Одеській області — не єдина транспортна зміна для одеситів. Нова система проїзду в Одесі передбачає запуск електронного квитка у громадському транспорті: міська влада опублікувала проєкт рішення про його запровадження.

Деталі реформи пояснив голова транспортної комісії міськради Петро Обухов. Місто оголосить конкурс на оператора, який впровадить систему у всьому транспорті. Валідатори встановлять у тролейбусах і трамваях, а згодом — у маршрутках та автобусах, на кожних дверях.

Оплатити проїзд можна буде банківською карткою, мобільним додатком або одноразовим QR-кодом, який продаватимуть у терміналах поповнення. Пільгову поїздку фіксуватимуть через додаток або спеціальну картку пільговика.

На першому етапі діятиме змішана схема: пасажир зможе розрахуватися готівкою з водієм, паралельно будуть доступні безготівкові опції. «Можливо, через рік-два вдасться повністю відмовитися від готівки», — припускає Обухов.

Система дасть місту повний облік поїздок за всіма маршрутами. На основі цих даних запровадять пересадковий квиток: купивши квиток на півтори години, пасажир зможе без доплати пересісти з тролейбуса на трамвай або маршрутку.

Окремо передбачено перевірку пільговиків. Водієві більше не доведеться перевіряти документи під час посадки: право на пільгу фіксуватимуть під час видачі картки або в додатку, частину пільговиків ідентифікуватимуть через державні реєстри. Пенсійну картку планують розширити до «соціальної картки одесита».

Для перевізників зміниться схема виплат: уся виручка надходитиме до міського бюджету, а перевізники отримуватимуть фіксовані виплати за виконані рейси — незалежно від кількості пасажирів.

Проєкт рішення вже оприлюднили на сайті міста, документ буде доступний для ознайомлення протягом місяця. Після цього розпочнуться ухвалення рішення, проведення конкурсу і визначення переможця. Впровадження системи після вибору оператора триватиме від шести до восьми місяців.

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