Перерахунок пенсії з 1 вересня в Харківській області області торкнеться не всіх пенсіонерів.

Для працюючих пенсіонерів є й хороша новина: перерахунок пенсії з 1 вересня в Харківській області можна отримати за певних умов. Як повідомляє ПФУ, головна вимога — щонайменше 24 місяці страхового стажу, набутого після призначення чи попереднього перерахунку виплати.

Перерахунок проводять із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера може бути врахований і той заробіток, який він одержував, працюючи вже після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Коли перерахують пенсію з 1 вересня

Перерахунок призначеної пенсії проводиться з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся із заявою, — якщо документи подані до 15 числа включно. Тобто, щоб отримати більшу виплату саме з 1 вересня, заяву разом із документами слід подати до 15 вересня. Якщо ж звернутися після 15 числа, перерахунок зроблять лише з першого числа наступного місяця.

Важливо: якщо працюючий пенсіонер після призначення пенсії має менш ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок проводять не раніше ніж через два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Кому перерахують автоматично

Окремий механізм передбачений для тих, хто продовжував працювати і на перше березня року, в якому здійснюється перерахунок, набув 24 місяці страхового стажу. Для них органи Пенсійного фонду щоквартально з першого числа місяця проводять перерахунок автоматично — додаткову заяву подавати не потрібно.

Які документи потрібні для перерахунку

Для перерахунку пенсії працюючому пенсіонеру слід звернутися до сервісного центру ПФУ або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. До заяви додають документи про стаж і заробіток, набуті після призначення виплати.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Харківській області проводять за тими самими правилами, що й по всій Україні. Порядок визначено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

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