Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області нараховуються автоматично після досягнення певного віку — звертатися до фонду для цього не потрібно. Як повідомляє ПФУ, розмір «вікової» надбавки залежить саме від того, скільки років виповнилося пенсіонеру.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області нараховуються автоматично після досягнення певного віку — і йдеться про так звану «вікову» надбавку до пенсії.

У Пенсійному фонді України пояснили, кому саме та в якому розмірі вона належить.

Розмір «вікової» надбавки залежить виключно від віку пенсіонера. Для осіб, які досягли 70–74 років, доплата становить 300 гривень щомісяця. Після досягнення 75 років і до 79 років сума зростає до 456 гривень, а для тих, кому виповнилося 80 років і більше, — 570 гривень.

Водночас є умова, про яку важливо знати: надбавку нараховують лише тим пенсіонерам, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо виплата більша за цю суму, «вікова» доплата не призначається.

Звертатися до Пенсійного фонду для отримання надбавки не потрібно — її нараховують автоматично з дня досягнення відповідного віку. Проте є нюанс: якщо пенсіонер народився 1 числа, він отримає повний розмір доплати разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж дата народження, наприклад, 20 число, надбавку нарахують пропорційно — лише за дні після настання віку.

Ще один момент стосується переходу на наступний віковий рівень. Людина, яка вже отримує 300 гривень із 70 років, після досягнення 75-річчя отримає донарахування 156 гривень — щоб загальна сума доплати сягнула 456 гривень, а не додатково ще 456 гривень «згори».

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Оскільки доплата призначається автоматично, додатково подавати заяви не потрібно. Однак якщо після досягнення 70, 75 чи 80 років надбавка так і не з'явилася у виплаті, пенсіонер може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або зателефонувати до контакт-центру за номером 0800503753.

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