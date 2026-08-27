Головною зміною у вересневих платіжках одеситів стане подорожчання води — тариф підняли одразу на 86%. Електроенергія та газ для населення лишилися без змін, тож суттєво зросте лише частина рахунку за воду.

Перерахунок пенсій в Одеській області вже вплинув на частину виплат, а тепер одеситів чекає й зростання сум у комунальних платіжках. Як повідомляє Times.od.ua, головною зміною для містян у вересні стало подорожчання води.

Новий тариф на водопостачання та водовідведення набрав чинності ще з 15 серпня, тож вересневі квитанції вже розраховуватимуть за оновленими цифрами. Замість попередніх 35,16 грн за кубометр тепер доведеться платити 65,54 грн з ПДВ — зростання склало 86%.

Через таке підвищення середній рахунок мешканців збільшився на 200–350 гривень щомісяця. Найбільше зростання відчують родини, які активно користуються водою: приготування їжі, прання та щоденні гігієнічні потреби множаться на новий тариф.

Решта складових платіжки поки що лишилася незмінною. Електроенергія для населення коштує 4,32 грн за кВт·год, газ від «Нафтогазу» — 7,96 грн за кубометр, а розподіл від «Одесгазу» обходиться приблизно в 1,79 грн за кубометр.

Орієнтовні підсумкові суми за вересень виглядають так: власники однокімнатних квартир (1 особа) заплатять від 1 300 до 1 500 грн на місяць, а родини у двох-трикімнатних квартирах (2–3 особи) — від 1 850 до 2 250 грн.

Важливо: вересень входить до міжопалювального сезону, тож плата за тепло цього місяця не нараховується. Але вже з листопада, коли в Одесі стартує опалювальний сезон, суми в платіжках зростуть ще — очікуване збільшення становить у середньому 1 800–3 000 гривень залежно від площі житла й наявності будинкового лічильника тепла.

Як перевірити правильність нарахувань

Одеситам варто звірити квитанції: тариф за воду має бути вказаний як 65,54 грн за кубометр з ПДВ, тоді як у попередніх платіжках стояло 35,16 грн. Окремо перевірте, що за вересень не нараховано плату за опалення, а обсяг спожитої води збігається з показаннями лічильника.

У перспективі суми можуть змінитися ще раз: Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги, презентувала концепцію поступового переходу до ринкових цін. У майбутньому це може спричинити зростання тарифів на газ та електроенергію й відобразитися на платіжках.

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