З початком вересня українці продовжать платити за воду за новими тарифами, які водоканали підняли ще влітку. В окремих містах кубометр води подорожчав удвічі та навіть втричі.

Водопостачання в Україні з 1 вересня лишається одним із найдорожчих пунктів у платіжках — місцеві водоканали переглянули тарифи ще влітку, тож у частині міст кубометр води тепер обходиться мешканцям удвічі-втричі дорожче, ніж навесні.

Єдиного тарифу на водопостачання та водовідведення в країні немає. Кожен водоканал встановлює ціну самостійно, зважаючи на витрати на мережу, зарплати працівникам і стан обладнання. Через це у вересні українці в різних містах платять за воду зовсім різні суми.

Як повідомляє Новини.LIVE, у частині регіонів вартість води зросла ще протягом літа, і нові цифри продовжать діяти й у вересні.

Де вода подорожчала найбільше

Найпомітніше змінилися платіжки у Вінниці: там кубометр води тепер коштує 81,07 грн замість попередніх 25,57 грн — тобто одразу втричі дорожче.

У Полтаві ціна підскочила до 84,90 грн за кубометр, хоча раніше була 33,70 грн. В Ірпені вода подорожчала до 82,42 грн (було 56,88 грн), в Одесі — до 65,54 грн (було 35,16 грн), а в Чернівцях — до 63,50 грн (було 27,90 грн).

Чому водоканали підняли ціни

Серед головних причин перегляду тарифів комунальники називають витрати на обслуговування мереж, необхідність підвищувати зарплати працівникам, брак коштів на закупівлю обладнання та відновлення пошкоджених ділянок. Без таких перерахунків частина водогонів, за їхніми поясненнями, просто не мала б ресурсу на ремонти.

Світло й газ залишилися без змін

На відміну від води, тарифи на газ та електроенергію у вересні не змінилися. Більшість українців, які є клієнтами «Нафтогазу», і далі платять 7,96 грн за кубометр газу — ціну зафіксували до 30 квітня 2027 року. Світло для населення коштує 4,32 грн за кВт·год, цей тариф подовжили до 31 жовтня 2026 року.

Як дізнатися актуальний тариф у своєму місті

Щоб перевірити, скільки зараз коштує вода у вашому населеному пункті, зайдіть на офіційний сайт місцевого водоканалу — там публікують чинні тарифи на водопостачання та водовідведення. Ціна може відрізнятися навіть у межах одного регіону, тож орієнтуйтеся саме на затверджену для вашого міста суму.

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