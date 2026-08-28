У Херсонській області створили комісію, яка розглядатиме заяви на щоквартальну матеріальну допомогу дітям-сиротам із сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Розповідаємо, хто має право на виплати та на яких умовах.

Грошова допомога в Херсонській області отримала новий напрям — обласна військова адміністрація створила спеціальну комісію, яка розглядатиме заяви на щоквартальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, чиї обоє батьків загинули або померли. Йдеться про родини, які належать до сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Most. Комісія розглядатиме заяви від родин та ухвалюватиме рішення про надання допомоги коштом обласного бюджету, а засідання проводитимуть щокварталу.

Хто та на яких умовах отримає виплати

Допомогу передбачено для дітей до 18 років. Якщо після повноліття дитина продовжує навчання за денною або дуальною формою — у школі, закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти — виплати можуть тривати до 23 років або до завершення навчання. Отримати гроші зможуть діти, чиє задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування — Херсонська область.

Головою комісії стала заступниця голови ХОВА Ольга Малярчук, її заступницею — начальниця управління у справах ветеранів Дар'я Мазур. Вони прийматимуть заяви та ухвалюватимуть рішення щодо кожної родини окремо.

Як ухвалюють рішення про виплату

Після розгляду заяв комісія оформлюватиме рішення протоколом. На його підставі управління у справах ветеранів готуватиме розпорядження про виплату або про відмову в її наданні, після чого допомогу виплачуватимуть коштом обласного бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня у Великолепетиській громаді Херсонщини розпочнуть приймати документи на щорічну грошову допомогу до Дня захисників і захисниць України — її розмір становить 10 тисяч гривень.

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