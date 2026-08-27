Дефіцит продуктів в Київській області після російських ударів по розподільчих центрах може бути локальним, а не системним: мережі «Фора» та VARUS попередили про тимчасові перебої з наявністю деяких товарів.

Дефіцит продуктів в Київській області знову в центрі уваги після ударів по логістиці: внаслідок російських атак суттєво пошкоджено або повністю зруйновано склади низки великих бізнесів, зокрема розподільчий склад мережі «Фора» у Мартусівці та складське приміщення логістичного партнера VARUS у Борисполі.

Найбільших втрат зазнав розподільчий склад мережі «Фора» у Мартусівці, що в Київській області. Його ввели в експлуатацію лише минулого тижня, а за попередніми оцінками компанії збитки вже перевищують 100 млн грн. На складі зберігалася фрешова продукція: овочі, фрукти, молочні продукти, риба, гастрономія та готова їжа.

Через пошкодження логістичної інфраструктури мережа VARUS попередила, що в окремих магазинах можуть виникати тимчасові перебої з наявністю деяких товарів. Ідеться передусім про свіжу продукцію та заморозку, для яких критично важливі регулярність і швидкість постачання.

Водночас системного дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Як повідомляє Delo.ua із посиланням на Асоціацію ритейлерів України (RAU), пошкодження складів спричиняють лише локальні затримки постачання та тимчасове скорочення асортименту в окремих мережах і регіонах.

Найвразливішою в асоціації називають категорію fresh: молочні продукти, м'ясо, риба, яйця та овочі з коротким терміном зберігання. Щодо круп, олії та бакалії критичного дефіциту не прогнозують. Серед інших постраждалих об'єктів — головний розподільчий склад «Файні льоди» у Києві, склад косметичного бренду Yves Rocher Ukraine та логістика мережі «ЕКО маркет».

Що кажуть ритейлери про можливі перебої

Ритейлери вже перерозподіляють товарні потоки між регіональними складами, використовують резервні маршрути та прямі поставки від виробників. У RAU наголошують, що пріоритетом стає не максимальний асортимент у кожному магазині, а безперервність постачання. Якщо певного товару тимчасово немає на полиці, це локальна затримка, а не ознака тотального дефіциту продуктів в Київській області.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Київській області: РФ вдарила по складах, з чим можливі перебої.

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