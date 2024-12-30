31 грудня за новим календарем церква вшановує пам'ять преподобної Меланії Римлянки, а також святих і праведних Йосипа Обручника.

Свято 31 грудня за старим стилем – день пам'яті святителя Модеста, патріарха Єрусалимського.

У народі 31 грудня день називають Маланка, День Меланки, Щедрий вечір, Щедра кутя, Васильєв вечір.

31 грудня за традицією святкується Новий рік, на святковий стіл готували щедру кутю із вершковим маслом, молоком чи сметаною, а також м'ясні страви.

Вважалося чим більше страв поставити на святковий стіл, тим багатшими буде сім'я.

31 грудня (13 січня за старим стилем) – день пам'яті святої Меланії Римлянини.

За народними прикметами 31 грудня не потрібно давати і позичати, щоб не ходити в боргах весь рік, і з цієї ж причини не слід перераховувати дрібницю.

Не можна відмовляти щедрівникам – можна відвадити від будинку благополуччя.

Що не можна робити 31 грудня:

Не рекомендується позичати гроші навіть найближчим людям, бо залишитеся у боргах.

Лаятися, сваритися та злословити не можна, на Щедрий вечір у сім'ї має бути спокійна атмосфера.

Сідати за святковий стіл у брудному чи старому одязі, бо буде "нечиста" доля.

Ображатися на когось не можна, важливо до цього дня обов'язково треба помиритися.

Також не можна виносити сміття, бо разом із ним викинете своє щастя.

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