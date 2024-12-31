Гороскоп Таро по одній карті на 1 січня, настав час зосередитися на своїх цілях.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 1 січня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе гороскоп по одній карті Таро вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 1 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Правосуддя

Іноді життя може здаватися несправедливим, але у вас є свобода волі, і хоча інші можуть вибирати, як діяти певним чином, ви не зобов'язані це робити.

Ви можете стати прикладом того, як слід чинити в цій ситуації, та подати приклад іншим.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Маг

У вас є все необхідне, інструменти та творчий потенціал, щоб придумати креативне вирішення проблеми, яка поставила вас у глухий кут.

Не турбуйтеся, що ідеї не прийдуть просто зараз, просто дайте їм час.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Путівник

Це ідеальний день, щоб виділити час для себе і поринути у свої думки та почуття.

Вам не обов'язково завжди бути «включеним». Добре відключитися і насолодитися тишею і спокоєм просто бути.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Якщо щось досить важливо, щоб його зробити, воно також досить значуще, щоб його запланувати.

Розставте все на свої місця, щоб ваш день був організований і спланований для максимальної ефективності.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута

Дуже складно прийняти рішення, коли ти збентежений.

Вам потрібно записати всі «за» та «проти», а також усі супутні деталі, щоб ви могли зробити обґрунтований вибір.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Диявол, перевернута

Ви майже піддалися спокусі зробити те, чого давно відмовилися, але тепер ви розумієте, як ваші почуття призвели до цього моменту.

Ви можете створити кілька виходів, щоб не дійшло до цього місця так швидко.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Ви втомилися, тому цілком логічно, що вам потрібно зателефонувати чи зробити перерву у роботі.

Це складний вибір, але якщо ви можете дійти якоїсь угоди, яка влаштує всіх, то, можливо, варто її запропонувати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута

Ви були сповнені рішучості стримати своє слово, але з появою нової інформації вам, можливо, доведеться переглянути свою позицію та ухвалити рішення відмовитися від нього.

Це правильно, Скорпіоне. Ваш час теж має значення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута

Вам не обов'язково дотримуватися чогось лише тому, що ви почали.

Якщо це не приносить вам радості, Стрілець, як це може додати цінності вашого життя, навіть якщо ви отримуєте за це фінансову компенсацію? Подумайте вкотре.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Мечів

Сьогодні ви отримуєте добрі новини. Сьогодні до вас надходить важливе повідомлення, і вам може бути неймовірним полегшенням нарешті отримати його.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Кубків

Коли справа стосується вашої роботи, на кону багато чого стоїть. Ваша пристрасть сильна і це чудова енергія, яку можна спрямувати на проекти, над якими ви хочете дійсно добре попрацювати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута

Сьогодні з почуттями легко розібратися, і, незважаючи на можливе вчорашнє замішання, ясність, необхідна для ухвалення важливих рішень, вже тут.

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