Найвдаліший день місяця для вашого знаку зодіаку у січні 2025 року, відкиньте минуле та звільніть місце для нового початку.

У січні 2025 року кардинальний зрушення планет і нова енергія, яка не схожа ні на що раніше, вплинуть на вдалий день місяця для кожного знака зодіаку .

Місяць починається з можливості зцілення, висловлювання своєї правди та переоцінки своїх цінностей із суттєвим акцентом на своїх емоціях, почуттях та інтуїції про те, куди вам слід вкладати свою енергію.

Проведіть час, медитуючи та зміцнюючи свій духовний зв'язок. Поміркуйте про свої мрії та віру у всесвіт, який завжди підтримує ваш вибір та шлях. Спирайтеся на невидиме і, поклавши руку на серце, знайте, що цей рік не про виживання, а про процвітання.

Найвдаліший день січня 2025 року для кожного знака зодіаку:

Овен

Найщасливіший день місяця для Овна: середа, 8 січня.

Все складається для тебе, Овен. Хоча останнім часом ти більше зосереджуєшся на своїй кар'єрі та створенні нового початку та більшої стабільності, твій процес отримує божественне благословення цього місяця, оскільки Меркурій переходить до Козерога у середу, 8 січня.

З початку сезону Козерога у грудні 2024 року ви більше зосереджуєтеся на подачі заявок на нові посади або відстоюванні своїх інтересів щодо підвищення по службі. Як тільки Меркурій перейде до Козерога, ви почуєте радісні новини про нову кар'єрну перспективу, що дасть вам можливість почати нову велику фазу у вашому професійному житті.



Найщасливіший день місяця для Тельця: середа, 29 січня .

Дайте собі шанс і почніть нову справу, займаючись тим, що любите, Телець. Хоча ви завжди бажали фінансової безпеки та найкращих речей у житті, ваша головна мотивація нещодавно змінилася. Замість того, щоб дбати лише про грошові вигоди, ви почали шукати більше сенсу у своїй кар'єрі.

Подумайте про те, чого ви хочете для себе, до чого закликає вас ваша душа, і виявите це з Молодиком у Водолії у середу, 29 січня. Молодий місяць символізує новий початок, а у вашому професійному плані він символізує гаряче бажання надати своїй роботі більше сенсу.

Близнюки

Найщасливіший день місяця для Близнюків: понеділок, 27 січня.

Не витрачайте час на маленькі мрії, Близнюки це ваш шанс мріяти по-крупному! Ваша віра в себе спонукала вас ризикнути в тому, чого ви відчуваєте покликання. Дозволяючи собі бути в процесі і зосередившись на тому, щоб почуватися впевненішим, ви підготувалися до захоплюючого та авантюрного нового періоду, який розпочнеться, коли Меркурій перейде до Водолія у понеділок, 27 січня.

Меркурій у Водолії дарує можливості для нових починань, достатку, кар'єри та подорожей. Продовжуйте зміцнювати свою впевненість, щоб ви могли використати цей час, щоб задати тон на наступний рік. Ви хочете великого життя, Близнюки, і вам вирішувати, як його створити.

Рак

Найщасливіший день місяця для Раку: субота, 11 січня.

Ви починаєте прекрасну нову еру у своєму житті, Рак, оскільки Північний вузол переходить у Риби у суботу, 11 січня. Після минулого року ви більш ніж готові залишити минуле позаду. Цей астрологічний зсув дозволяє вам це зробити, але ви повинні пам'ятати все, чого навчилися.

Північний вузол представляє вашу долю, життя, призначене для вас, і частину вашого душевного контракту у цьому житті. У Рибах Північний вузол представляє удачу, достаток, нові можливості, духовність та експансивність.

Ви дійсно закінчили з усім, через що ви пройшли, і тепер світ біля ваших ніг. Для вас найважливіше, щоб ця нова ера стала тією, якою ви зможете повною мірою насолодитися.

Лев

Найщасливіший день місяця для Лева: четвер, 30 січня.

Життя продовжує давати одні й самі уроки, поки ви зрозумієте, як їх пройти. З того часу, як Уран увійшов до Тельця у 2018 році, ви були зосереджені на трансформації свого професійного життя та прийнятті божественного плану всесвіту.

Уран буде ретроградним до кінця січня та перейде у новий знак зодіаку у другій половині 2025 року. Це час, щоб поміркувати про те, що змінилося у кар'єрі з 2018 року, і що це означає для ваших майбутніх намірів. Як тільки Уран зупиниться прямо в Тельці в четвер, 30 січня, ви вступите в період дії, коли у вас буде перша половина року, щоб внести будь-які зміни, які можуть допомогти вам досягти успіху.

Діва

Найщасливіший день місяця для Діви: четвер, 2 січня.

Правда часто ховається під шарами плутанини, Діва. І хоча плутанина є частиною процесу розуміння, ви повинні прояснити речі, щоб рухатися вперед у цьому житті. Ви можете відчувати себе розірваним на частини через багато аспектів свого життя (хоча, чесно кажучи, ви бачите позитивні результати незалежно від того, що відбувається), але Веста, яка переходить до Скорпіона у четвер, 2 січня, допоможе.

Астероїд Веста у Скорпіоні представляє емоційну трансформацію. Цей транзит допомагає прояснити будь-які сумніви, дозволяючи вам приймати рішення щодо вашого майбутнього і, нарешті, відчувати, що ви рухаєтеся вперед.

Терези

Найвдаліший день місяця для Терезів: понеділок, 13 січня.

Успіх ваш, дорогі Терези. Ви працювали з потужною енергією протягом останніх кількох місяців, яка допомогла вам розставити пріоритети у своїх мріях та інвестувати в те, щоб направити свою кар'єру у новому напрямку.

Але ваш успіх не обійшовся без труднощів, і вам здається, що вам довелося чекати довше, ніж звичайно, щоб побачити, як ваші мрії втілюються в життя. Все це було частиною божественного процесу, який досягне піку в понеділок, 13 січня, коли Повний місяць у Раку висвітлить ваш будинок визнання та успіху.

Скорпіон

Найщасливіший день місяця для Скорпіона: понеділок, 13 січня.

6 грудня 2024 року Марс розмістився ретроградно у Львові, позначивши період роздумів у вашій кар'єрі та допомагаючи вам зрозуміти, як ви визначаєте професійний успіх. Але в понеділок, 13 січня, Марс перейде до Раку в рамках своєї ретроградної подорожі, змінюючи ваш фокус і дозволяючи вам зробити роботу з прояву нових починань у вашому житті.

З ретроградним Марсом, що проходить через ваші будинки кар'єри, достатки, удачі, подорожей та нових починань, вам пропонується поміркувати про можливості, якими ви скористалися, і про ті, про які ви, можливо, шкодуєте, що не дали їм шансу. Але не чіпляйтеся за жалю занадто сильно, тому що йдеться про перенаправлення вашого шляху, створення більшого простору для новизни та досягнень.

Стрілець

Найвдаліший день місяця для Стрільця: середа, 29 січня.

Немає сенсу озиратися назад, Стрілець. Хоча ви могли б зробити інакше, якби у вас був другий шанс, «а що, якщо» заважає вам скористатися перевагами нового року.

Ви тільки починаєте новий розділ життя, присвячений більшій справжності та успіху, і ви можете використовувати енергію навколо Молодика у Водолії в середу, 29 січня, щоб прийняти нову перспективу. Це може допомогти вам завершити будь-які ситуації, що затяглися, і розвинути більш глибоке розуміння того, чого ви хочете.

Козеріг

Найщасливіший день місяця для Козерога: понеділок, 27 січня.

Хоча ви досягли великого успіху , Козеріг, ви все ще шукаєте велику фінансову незалежність та безпеку. Хоча гроші не роблять все ідеальним, вони можуть допомогти вам піклуватися про тих, хто означає для вас найбільше.

Поки ви старанно нарощували свої фінанси, ви отримаєте значний імпульс, коли Меркурій перейде на знак Водолія в понеділок, 27 січня. Меркурій у Водолії принесе нові фінансові перспективи через роботу, інвестиції чи подарунки від близьких вам людей, підтверджуючи цей новий період успіху, якого ви прагнули.

Не забудьте насолодитися своїм успіхом разом із тими, хто підтримував вас на цьому шляху. Можливо, вам варто подумати про планування зимових канікул, щоб відпочити і насолодитися тим, чого ви досягли наполегливої ​​праці.

Водолій

Найвдаліший день місяця для Водолія: четвер, 2 січня.

Зміна - єдина константа, Водолій. Оскільки Скорпіон, знак зодіаку трансформації та відродження, керує вашим професійним сектором, ви можете змінювати роботу частіше, ніж інші, але це частина вашої еволюції та зростання.

Хоча ви були задоволені своєю кар'єрою, вас може підштовхнути направити своє життя в новому напрямку, коли астероїд Веста перейде на знак Скорпіона в четвер, 2 січня. Веста в Скорпіоні трансформує ваші почуття до кар'єри або до того, в чому ви відчуваєте своє призначення в цьому житті, викликаючи бажання шукати нову роботу або переглянути умови існуючої посади.

Найвдаліший день місяця для Риб: субота, 11 січня.

У вас є можливість не просто вибирати свою долю, дорогі риби, а й творити її. Наступний рік буде виглядати вам радикально іншим, оскільки Північний вузол перейде в Риби в суботу, 11 січня, що означає, що ваше життя змінюється неймовірним чином.

Читайте також:

Знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто у рейтингу

Який знак Зодіаку найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".