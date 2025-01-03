Вийшов український трейлер еротичного трилеру "Хороша погана дівчинка" з Ніколь Кідман в головній ролі.

Ромі у виконанні Ніколь Кідман була «хорошою дівчинкою» — так каже персонаж Харріса Дікінсона Семюел в офіційному трейлері фільму "Хороша погана дівчинка", еротичного трилера Халіни Рейн про високопоставлену начальницю, яка вступає у любовні стосунки зі своїм стажером.

Дратуючий трейлер "Хороша погана дівчинка" дражнить відносинами в кішки-мишки між Ромі та Семюелем, чия миттєва, нищівна хімія дає старт роману, який, безсумнівно, викличе порушення HR або два.

Склеєний з кадрами цих двох у готельних номерах, барах та клубах, дует грає з властивою їм владою та гендерною динамікою в їхньому особистому та професійному житті.

"Хороша погана дівчинка" Ніколь Кідман здобула номінацію на премію Золотий глобус у категорії Найкраща актриса.

Фільм вийде до українського прокату вже 16 січня 2025 року.

Ніколь Кідман у фільмі "Хороша погана дівчинка" грає роль успішної СЕО міжнародної корпорації, яка, незважаючи на репутаційні ризики, починає роман зі стажером.

Любовні стосунки у фільмі "Хороша погана дівчинка" порушують не тільки корпоративну етику, а й норми суспільної моралі, адже вона давно одружена, а стажер набагато молодший за неї.

Однак пристрасть здобуває гору над розумом, і разом вони досліджують питання сексуальності, влади та домінування.

Джерело: deadline .

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