Можна не сумніватися, що на "Пригоди Паддінгтона в Перу" чекає не менший успіх, ніж у попередніх фільмах.

Довгоочікуваний новий фільм «Пригоди Паддінгтона в Перу» отримав неоднозначні відгуки у перші вихідні прокату.

Критики назвали фільм "Пригоди Паддінгтона в Перу" "досить чарівним", але деякі погодилися, що фільму не вдається досягти висот своїх попередників.

У третій частині пригодницької франшизи «Пригоди Паддінгтона» ведмідь, який жує сендвічі з мармеладом, повертається до Перу, щоб відвідати свою тітку Люсі.

З моменту початку показу серії фільмів у 2014 році ведмежа Паддінгтон стало національним надбанням для шанувальників різного віку завдяки своїй зворушливій привабливості.

До своїх ролей у нових "Пригодах Паддінгтона" повернуться улюблені актори, без яких уже не уявити цієї душевної франшизи. Так, містера Генрі Брауна знову зіграє Х'ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Джуді Браун - Мадлен Харріс, Джонатана Брауна - Самуель Джослін.

Дата виходу "Паддінгтона в Перу" в Україні очікується з 16 січня 2025 року, орієнтовно до 29 січня 2025 року.

Паддінгтон – це неймовірно успішний бренд: книги Майкла Бонда про чарівного ведмедика перекладені більш ніж 31 мовою, а два повнометражні фільми про нього сумарно зібрали в прокаті по всьому світу близько 500 мільйонів доларів.

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