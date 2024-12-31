Українців попередили, що в Новорічну ніч Росія може завдати по Україні масованого ракетного удару.

Російські окупанти новорічної ночі можуть завдати по Україні масованого ракетного удару.

Такою думкою поділились військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Експерт проаналізував використання окупантами ракет, зокрема протягом року.

За його словами, з листопада приблизно кожні півтора-два тижні армія РФ завдає ракетного удару по Україні.

За словами Коваленка, ворог має власне виробництво ракетної зброї, зокрема, це ракети Х-101, їхнє виробництво зараз становить приблизно дві одиниці на добу, на місяць близько 60.

У РФ щодня виготовляється одна ракета "Калібр" (30 щомісяця), "Кинджалів" - одну-дві одиниці на тиждень, "Іскандерів" - одна-дві щодобово.

Експерт додав, що кількості ракет не вистачає, щоб регулярно завдавати атаки цивільному населенню України, тому, за словами Коваленка, Росія звернулася до Північної Кореї за постачанням балістичних ракет.

"Скажу так: зараз є небезпека того, що російські окупаційні війська можуть у Новорічну ніч влаштувати акцію терору, як це було на Різдво", – попередив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Джерело: unian .

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