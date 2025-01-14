До нелегальних робіт бізнесмени залучили трьох місцевих жителів, які, не усвідомлюючи протиправність своїх дій, зривали дерева, пиляли їх на колоди та вантажили на транспортні засоби.

На Бердичівщині правоохоронці оголосили підозру двом підприємцям, яких звинувачують у незаконний вирубці лісу на суму понад 600 тисяч гривень.

За даними поліції, двоє зловмисників організували незаконну вирубку цінних порід дерев на території Ружинської селищної громади, що завдало значної екологічної шкоди.

Як повідомила пресслужба ГУНП в Житомирській області, у ході досудового розслідування з'ясувалося, що 52-річний мешканець Одеської області та 40-річний житель Київщини здійснювали свою діяльність у лісовому масиві, що належить ДП «Коростишівський лісгосп АПК». Старший з підозрюваних шукав додаткове дерево та давав вказівки своєму спільнику, а також надавав для вирубки техніку – бензопили, вантажівки «MAN» з причепом та «КРАЗ 250» з маніпулятором.

До нелегальних робіт бізнесмени залучили трьох місцевих жителів, які, не усвідомлюючи протиправність своїх дій, зривали дерева, пиляли їх на колоди та вантажили на транспортні засоби. Внаслідок цієї діяльності було незаконно зрізано 31 дерево, серед яких тополі чорні, клени та акації, а також зламано ще 13 кленів та акацій.

Правоохоронці Бердичівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили підприємцям про підозру у вчиненні незаконної порубки дерев за заявою змовою групою осіб, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України). Триває досудове розслідування.

За скоєне підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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