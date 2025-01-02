Після початку війни Ротару практично не з'являлася в інформаційному просторі, проте продовжувала ділитися фото руйнувань, завданих російськими військами мирним містам України.

Народна артистка України Софія Ротару, чия присутність в інформаційному просторі стала рідкісною після початку повномасштабної війни, зненацька з'явилася на зв'язку з шанувальниками.

У новорічну ніч співачка вирішила привітати своїх передплатників у Instagram та опублікувала фото з новорічною ялинкою, прикрашеною білими сніжинками, кульками та гірляндами.

У своєму посту Софія Михайлівна додала лаконічний напис: "З Новим Роком!", тим самим висловивши свої побажання українською мовою. Цей жест став несподіваним для багатьох, оскільки за останні місяці артистка практично не з'являлася у публічній сфері, воліючи залишатися в тіні.

З початком війни Ротару припинила давати концерти та брати участь у публічних заходах, і навіть не висловлювалася відкрито про військову ситуацію в Україні. Однак вона періодично публікувала фото, які показують руйнування, завдані російськими військами мирним українським містам та селам.

Як стверджують у соціальних мережах, Софія Ротару зараз проживає за кордоном, в Італії, де, як повідомляється, вона придбала розкішну віллу. Проте кілька місяців тому співачка все ж таки відвідала Київ, щоб вшанувати пам'ять свого чоловіка, Анатолія Євдокименка, який пішов із життя 22 роки тому.

Додамо, що на початку повномасштабної війни Софія Ротару повідомила, що перебуває у Києві. Але вже у липні 2022 року стало відомо, що співачка нібито виїхала до США. Продюсер Леонід Дзюник сказав, що Ротару мешкає в Америці, але залишається громадянкою України.

У серпні 2022 Ротару повідомляла, що знаходиться на території України.

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