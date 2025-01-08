Також на виплати можуть розраховувати прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу.

Уряд України запустив програму "Дитина не одна", яка надає фінансову підтримку сім’ям, що тимчасово опікуються дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Про це повідомляють у Дії.

Це дозволяє уникнути їхнього потрапляння до інституційних закладів через відсутність коштів у опікунів.

Хто має право на допомогу та її розмір

Допомога надається сім’ям, які доглядають дитину до отримання статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Суми виплат залежать від віку та стану здоров’я дитини:

Для дітей до 6 років:

2,5 прожиткових мінімуми: 6 407,5 грн;

3,5 прожиткових мінімуми: 8 970,5 грн.

Для дітей 6–18 років:

2,5 прожиткових мінімуми: 7 990 грн;

3,5 прожиткових мінімуми: 11 186 грн.

Як оформити допомогу

Допомогу можуть оформити особи, що тимчасово взяли дитину під опіку, за умов проживання в Україні. Процедура включає:

Оформлення тимчасового влаштування дитини через Службу у справах дітей.

Подання заяви до органів соцзахисту, ЦНАП чи громад.

Хто має право

Право на допомогу мають тимчасові опікуни дітей, якщо батьки:

померли, зникли безвісти чи перебувають у полоні;

не виконують батьківських обов’язків;

знаходяться на окупованій території.

Також на виплати можуть розраховувати прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. Програма "Дитина не одна" спрямована на забезпечення стабільного життя дітей у складних обставинах.

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