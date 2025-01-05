Щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 6 січня, настав час підбити підсумки.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 6 січня.

Ви можете створити своє власне життя, доробивши цього тижня те, що залишилося від старого.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп за картами Таро для знака зодіаку на 6 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень, Перевернута

Заспокойся, Овен. Не завжди річ у великих перемогах.

Не завжди річ у наступному проекті чи меті. Так, це важливо, але зараз приділіть хвилинку, щоб покопатися і знайти свою душу, Овен, - те глибоке місце у вашому серці, яке пов'язане з вашими причинами «чому».

Тоді ви перестанете втрачати ентузіазм, коли перемога виявляється поразкою, але ви не сприйматимете це таким чином.

Тому що початок сприйняття невдач як уроку менше стосуватиметься проекту або результатів; це буде більше пов'язане із пошуком себе.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов

Ви бачили, як це відбувається знову і знову: ви щось починаєте та розумієте, що це не спрацювало!

Але чому? Можливо, просто можливо... фундамент, на якому ви будували свої мрії, був зміщений.

Можливо, ця невдача насправді є сходинкою до чогось більшого.

Цей момент — подарунок. Перебудовуйся, Телець.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Меч, Перевернута

Виконуйте внутрішню роботу.

Ви можете увійти в 2021 рік, пинаючись і кричачи про те, як несправедливе життя, або ви можете зібрати уламки і побачити, як вони мерехтять, і побачити, чим вони насправді можуть стати у вашому житті.

Твої сльози - це діаманти, які вчать тебе чогось про себе.

Ваше життя сповнене багатого досвіду, і цей шлях духовний. Дослідіть його, якщо хочете. Будьте готові до добрих речей.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила, Перевернута

Деякі істини спантеличують, але вони, проте, реальні, і факт у тому, що бути слабким не означає бути сильним.

Насправді все навпаки. Бути слабким означає, що ви засвоїли, що танець зі своїми страхами може дати вам дух воїна.

Ви засвоїли, що краще сидіти і плакати, ніж тікати та ховатися.

Ви не хочете шкодувати, що не затрималися досить довго, щоб сталося диво.

І так і буде, Раку, почекай і побачиш.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Зміни можуть викликати різні емоції, і якби ви були повністю чесні, ви б відкрито визнали, що вам подобається, коли життя поєднує несподіванки з вашою рутиною.

Але зараз настали дивні часи, і якщо ви не відчуваєте, що можете контролювати результат, вам буде важко сліпо довіряти тому, що станеться далі.

Але, лев, май мужність, адже несподіванки не лише допоможуть тобі вирости, а й підготують тебе до більшого, ніж ти колись наважувався мріяти.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, Перевернута

Як можна заглушити почуття, що ви зробили все можливе для підготовки, але чогось не вистачає?

Ти не можеш. Не бажай, щоб ти міг знати, що принесе майбутнє.

Тепер твоя черга простити себе за те, що ти людина. Те, чого ти не міг бачити, не мало бути відомо.

І коли це станеться, ви знатимете, що робити.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, Перевернута

Ви хочете зробити все правильно, тому знайти баланс між готовністю піти ва-банк та стримуванням себе може бути дуже складно.

Але всі ці надії та мрії готові здійснитись... прямо зараз.

Тому чекати нелегко, хоч ви знаєте, що терпіння корисне.

Націліться на розвиток двох напрямків замість одного.

Можливо, найкращим підходом для вас буде збереження балансу, принаймні для вас це працює найкраще.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Імператор, Перевернута

Ви втомилися від нав'язливих підходів.

Життя навчило вас, що м'якість може мати свої переваги.

Корисно бути трохи обережнішим з людьми, які намагаються вплинути на ваші емоції.

Вам потрібна допомога, але не завдяки вашій автономії.

Довіртеся своїм інстинктам.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Жезлів

Заспокойтесь досить довго, щоб створити одну велику ідею.

Якщо у вас немає часу, виявіть винахідливість.

Візьміть із собою в ліжко блокнот і щодня по кілька хвилин записуйте свої думки, доки у вас не збереться ціла колекція.

Постав собі за мету, Сеґе, продовжувати йти до кінця, поки не закінчиш.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Мечів, Перевернута

Ви поки що нічого не чули, бо вам і не треба знати.

Можливо, час був просто не нічний.

Це може не мати до вас жодного стосунку. Тиша може бути

приголомшливою, коли ви чекаєте, що щось прийде.

Прикро, коли тебе залишають на прочитанні чи не передзвонюють.

Але ще більш некомфортно можливо переслідування когось, коли ви не знаєте, що відбувається, і стикаєтеся з повторною відмовою.

Зараз наберіться терпіння. Зачекайте та побачите.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Кубків

Не втрачайте надії.

Іноді кінець насправді є новим замаскованим початком.

Відносини переживають періоди злетів та падінь.

Сумно, коли зв'язок, який у вас був, змінюється, тому що ви думаєте, чи не вмирає ваше кохання.

Але що, якщо це не так, що, якщо ці болі росту означають, що ваше особисте життя ось-ось відродиться?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант, Перевернута

Якщо ви відчуваєте, що більше не вписуєтесь в групу, це може бути пов'язане з тим, що ви змінилися, а вони ні.

Ваше завдання не в тому, щоб підвищувати чиюсь свідомість, хоча спроби зробити це тільки засмутять вас і, можливо, зашкодять людині.

Любити дозволяє їм бути тими, хто є. Простір дає вам свободу рухатися вперед до нових вражень, які допоможуть вам стати динамічною людиною, якою ви хочете бути.

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