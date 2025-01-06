Останній серіал Apple TV+ «Основна ціль» був вперше анонсований трохи менше року тому, у лютому 2024 року.

Трилер серіалу «Основна ціль» показує вченого, який перебуває на межі прориву світового рівня, виявляє, що його переслідують ті, хто хотів би завадити йому це зробити, не кажучи вже про тих, хто хотів би привласнити собі за це замість нього.

У головних ролях серіалу «Основна ціль» британський актор Лео Вудолл (найвідоміший у Штатах за своєю роль у «Білому лотосі») і американка Квінтесса Суінделл («Безделушки», восьмисерійний серіал є дітищем письменника Стіва Томпсона).

Вудол грає Едварда Букса, вченого, про якого йдеться, який в даному випадку є математичним генієм.

Хоча в даний час тема «геніїв, спійманих на змові» досить популярна, Apple TV+, як правило, приділяє велику увагу подібним серіалам, особливо тим, що присвячені подорожам по всьому світу, і перші кадри, випущені для серіалу «Основна ціль», виглядають як візуальне бенкет, якщо не сказати більше.

Хоча в даний час тема «геніїв, спійманих на змові» досить популярна, Apple TV+, як правило, приділяє велику увагу подібним серіалам, особливо тим, що присвячені подорожам по всьому світу, і перші кадри, випущені для серіалу «Основна ціль», виглядають як візуальне бенкет, якщо не сказати більше.

Серіал «Основна ціль» дебютує на потоковому сервісі з прем'єрою із двох епізодів у середу, 22 січня 2025 року, а нові епізоди виходитимуть щотижня з середи до 5 березня 2025 року.

Джерело: tellyvisions .

Читайте також:

Фільм "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця": коли відбудеться довгоочікувана прем'єра четвертої частини.

Серіал "Притулок" 2 сезон: дата виходу серій та відгуки критиків.

Серіал "Сто років самотності": Netflix призначив дату прем'єри, з'явився трейлер.