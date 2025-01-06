Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь колишнього заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, Миколи Рашкова.

2 січня 2025 року йому було призначено пенсію заднім числом, починаючи з червня 2023 року, коли йому було лише 39 років.

Завдяки статусу особи з інвалідністю, Рашков буде отримувати прокурорську пенсію, маючи лише 15 років і 6 місяців стажу на посаді прокурора. Згідно з умовами, прокурори мають право на пенсію у розмірі щонайменше 60% від своєї заробітної плати, що становить десятки тисяч гривень. Як зазначено в матеріалах справи (номер 420/28868/23), у травні 2023 року Рашков оформив другу групу інвалідності, після чого в червні того ж року подав заявку на пенсію по інвалідності.

Спочатку йому була призначена стандартна пенсія по інвалідності, оскільки на момент звернення він уже не працював у прокуратурі. Однак колишній прокурор подав позов, вимагаючи призначення пенсії відповідно до Закону України "Про прокуратуру". Згідно з цим законом, прокурори можуть виходити на пенсію після 25 років стажу, але у випадку інвалідності достатньо 10 років.

39-річний Рашков вирішив скористатися цією нормою. Згідно з поданими документами, на момент звернення його страхувальний стаж становив 19 років і 2 місяці, а стаж роботи на прокурорських посадах — 15 років і 6 місяців. Хоча він отримав статус особи з інвалідністю вже після звільнення, суд вирішив, що він має право на спеціальну пенсію.

У результаті суд зобов'язав Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області повторно розглянути заяву Рашкова та призначити йому пенсію по інвалідності з 23 червня 2023 року, коли він подав заявку.

Джерело: OBOZ.UA.

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