Це зростання вартості можна пояснити скороченням площ під вирощування продукту.

Ціна на часник в Україні досягла рекордного рівня, перевищивши 200 гривень за 1 кг. Це пояснюється недостатніми запасами прянощів в країні та ще вищими цінами на часник у Європі.

Як повідомляє EastFruit, з середини грудня ціни на часник у супермаркетах стабільно утримуються вище 200 грн/кг, що є абсолютним максимумом.

Це зростання вартості можна пояснити скороченням площ під вирощування часнику після початку повномасштабної війни.

Експерти зазначають, що в Україні відсутнє постійне виробництво часнику – більшість товару продається дрібними партіями з городів, які не відповідають вимогам торгових мереж або промислової переробки. Через це в країні навіть важко знайти 2 тонни товарного часнику власного виробництва. Основні фактори подорожчання часнику включають:

зростання попиту в Європі, де ціни на часник у супермаркетах Німеччини та Австрії коливаються від 6 до майже 20 євро за 1 кг;

дефіцит пропозиції: у 2024 році Іспанія, головний виробник часнику в ЄС, вперше за три роки повністю вичерпала свої запаси, а також запаси постачальників з Південної Америки.

У Європейському Союзі діють квоти на імпорт часнику з Китаю, однак вони вже вичерпались, і тепер китайський часник ввозиться зі сплатою штрафів – 1200 євро за тонну. Незважаючи на це, попит на часник не зменшується.

Згідно з даними Держстату, з 2020 року площа вирощування часнику в Україні скоротилася на 15%, зменшившись до 21 тис. га. Основні площі займають дрібні та сімейні господарства. Однак учасники ринку припускають, що офіційна статистика може бути завищена.

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