Верховна Рада України розглядає законопроєкт, що регулює використання сезонних шин, за порушення автовласників буде чекати штраф та відмова у виплатах.

Законопроєкт, поданий у лютому 2024 року та передбачає введення штрафів за застосування шин, які не відповідають сезону.

Як зазначив експерт Олександр Метоліді, наразі в Україні не існує законодавчих норм, що зобов'язують використовувати зимові шини в холодний період. Якщо ви хочете їздити взимку на літніх шинах, це ваша особиста справа.

Він також підкреслив технічні характеристики різних типів шин. Літня гума більш жорстка і призначена для сухого асфальту. Коли температура знижується до +5-7 градусів, вона дубіє, гірше тримає дорогу, а гальмівний шлях збільшується.

Експерт також звернув увагу на питання страхування. Деякі страхові компанії включають в умови пункти, що стосуються сезонності шин. Якщо після 15 жовтня трапляється страховий випадок, а автомобіль оснащений літніми шинами, відшкодування виплат не буде надано.

Важливо, що такі обмеження можуть діяти навіть у разі, якщо водій не є винуватцем ДТП.

Метоліді радить використовувати зимові шини навіть у випадку м’якої зими: "Навіть якщо фактичної зими буде там декілька тижнів, краще нехай це буде вживана гума, навіть не нова. Все одно вона узимку буде тримати вашу автівку на дорозі краще, ніж літня".

Останні новини України:

Удар по карманам: українцям хочуть збільшити штрафи за порушення комендантської години, названо суми.

Поширена помилка загрожує українцям штрафом: поліцейські ретельно відстежують.

В Україні введено нові штрафи: відомо, за які порушення доведеться заплатити майже 5 тисяч.