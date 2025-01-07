Крім того, винні мають відшкодувати збитки, що залежать від діаметра незаконно зрізаного дерева.

В Україні процес видалення дерев та кущів регламентується законодавчо.

Порядок зрізання дерев у населених пунктах визначений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відведення дерев, кущів, газонів і квітів у населених пунктах» від 1 серпня 2006 року.

Коли дозволено зрізати дерева на вулиці?

Якщо дерево або кущ росте на приватній земельній ділянці, власник має право прийняти рішення про його видалення без дозволу. Водночас, якщо дерево знаходиться за межами присадибної ділянки, рішення про його видалення ухвалює місцева влада. Для цього слід звернутися до відповідного органу, після чого комісія вивчає питання, складає акт обстеження насаджень та видає копію рішення заявнику.

Коли можна зрізати дерево без штрафів?

Сплата відновної вартості не потрібна в таких випадках:

реконструкції або капітального ремонту об'єктів благоустрою;

при видаленні аварійних, сухостійних дерев чи фаутних (пошкоджених або самосійних);

якщо дерево досягає вікової межі або затіняє будинок;

під час ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах.

Штрафи за незаконне видалення дерев

Незаконне зрізання дерев у населеному пункті тягне за собою штраф від 1152 до 1852 грн. Крім того, винні мають відшкодувати збитки, що залежать від діаметра незаконно зрізаного дерева.

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