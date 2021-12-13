Лидер известной украинской инди-поп группы KADNAY Дмитрий Каднай высказался относительно слухов об отношениях с креативным продюсером "Танців з зірками" Еленой Коляденко.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Каднай и сын креативного продюсера шоу "Танців з зірками" Елены Коляденко и певца Дмитрия Коляденко Филипп выступают как группа KADNAY, продюсером которой стала Елена.

В Сети ранее распространялись слухи об их романе. Так, Каднай, скрывающий свою личную жизнь, высказался об этом на интервью Славе Демину "Слава+".

"Ой, да это давние слухи. Это еще раньше чем о нетрадиционной ориентации. Эти слухи я знаю", - сказал Дмитрий.

"И что из этого правда?",- записал Демин.

"Из этого ничего не правда", - ответил певец.

Демин заметил, что эти слухи начали распространяться из-за того, что сын Елены Коляденко Филипп всегда на втором плане, а она продвигает только Дмитрия Кадная.

"Да нет, это вообще какая-то странная логина параллель. Абсолютно. Изначально мы просто начали работать с Еленой и был сольный проект KADNAY, а Фил уже потом присоединился как музыкант", - сказал исполнитель.

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