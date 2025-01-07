Користувачі послуг газопостачальної компанії "Нафтогаз України" масово скаржаться на низьку якість природного газу.
Компанія пояснює, як перевірити якість, домогтися перерахунку та отримати компенсацію.
Скарги на газ
На офіційній сторінці "Нафтогазу" у Facebook клієнти висловлюють занепокоєння щодо зниженого тиску та можливих домішок у газі.
«Облгази знижують тиск газу і щось підмішують. Температура на котлі 40°, у будинку 17-18. Телефонуєш у «Нафтогаз» — відповідальність перекладають на облгаз», — пише одна з клієнток.
Клієнти також відзначають, що витрати газу у теплу пору року значно перевищують минулі показники.
"Раніше при -12°С ми споживали 400-420 кубів, тепер 460 при плюсовій температурі. У чому проблема?"
Дехто припускає, що замість чистого газу дається суміш, але оплата залишається стабільною.
Що робити у випадку підозри
У "Нафтогазі" пояснюють, що облгази не мають права на доставку палива, а головні мережі контролює оператор газотранспортної системи.
"Якщо є переконання про неякісний газ, подайте скаргу. На її основі ініціюють перевірку. Якщо ваша скарга підтверджується, обсяги перераховують, а ви отримуєте компенсацію", - зазначають в установі.
Як ініціювати перевірку
Клієнти можуть звернутися до обл- або міськгазу. Протягом двох-п'яти днів постачальник має направити свого представника у зручний час.
Для перевірки можуть залучати незалежні лабораторії. У разі підтвердження порушення облгаз зобов'язаний здійснити перерахунок та виплатити компенсацію.
Споживачі можуть також подавати скарги на роботу співробітників, які у разі порушення будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Експерти закликають фіксувати всі порушення для успішного вирішення проблемних питань.
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