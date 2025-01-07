У разі підтвердження порушення облгаз зобов'язаний здійснити перерахунок та виплатити компенсацію.

Користувачі послуг газопостачальної компанії "Нафтогаз України" масово скаржаться на низьку якість природного газу.

Компанія пояснює, як перевірити якість, домогтися перерахунку та отримати компенсацію.

Скарги на газ

На офіційній сторінці "Нафтогазу" у Facebook клієнти висловлюють занепокоєння щодо зниженого тиску та можливих домішок у газі.

«Облгази знижують тиск газу і щось підмішують. Температура на котлі 40°, у будинку 17-18. Телефонуєш у «Нафтогаз» — відповідальність перекладають на облгаз», — пише одна з клієнток.

Клієнти також відзначають, що витрати газу у теплу пору року значно перевищують минулі показники.

"Раніше при -12°С ми споживали 400-420 кубів, тепер 460 при плюсовій температурі. У чому проблема?"

Дехто припускає, що замість чистого газу дається суміш, але оплата залишається стабільною.

Що робити у випадку підозри

У "Нафтогазі" пояснюють, що облгази не мають права на доставку палива, а головні мережі контролює оператор газотранспортної системи.

"Якщо є переконання про неякісний газ, подайте скаргу. На її основі ініціюють перевірку. Якщо ваша скарга підтверджується, обсяги перераховують, а ви отримуєте компенсацію", - зазначають в установі.

Як ініціювати перевірку

Клієнти можуть звернутися до обл- або міськгазу. Протягом двох-п'яти днів постачальник має направити свого представника у зручний час.

Для перевірки можуть залучати незалежні лабораторії. У разі підтвердження порушення облгаз зобов'язаний здійснити перерахунок та виплатити компенсацію.

Споживачі можуть також подавати скарги на роботу співробітників, які у разі порушення будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Експерти закликають фіксувати всі порушення для успішного вирішення проблемних питань.

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