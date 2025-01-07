Затримані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала здійснити масовий теракт серед українських військових на Київщині.

Подробиці повідомили у СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, що готували російські спецслужби в одному з військових підрозділів на Київщині. У результаті спецоперації було затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які планували здійснити вибух на вході до будівлі, де перебував підрозділ Сил оборони.

Згідно з матеріалами слідства, вибуховий пристрій знаходився в тактичному рюкзаку, який неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у форму українського військовослужбовця, мав доставити на об’єкт. Ворог здійснював онлайн-спостереження за його переміщеннями і планував активувати вибухівку, коли юнак зайде в будівлю.

Сам агент не знав про плани ворога і вважав, що вибухівка спрацює лише після того, як він вийде з приміщення.

СБУ своєчасно виявила терористичний задум і вжила необхідних заходів, щоб запобігти трагедії. У результаті були затримані неповнолітній терорист і ще троє осіб, причетних до організації злочину.

Розслідування встановило, що російські спецслужби планували цим терактом дестабілізувати ситуацію в Україні, створивши видимість внутрішнього конфлікту в Силах оборони, коли один військовий підриває інших на знак протесту.

Серед затриманих – 16-річний студент з Кіровоградської області, який отримав від окупантів координати схрону з вибухівкою та військовою формою. Інший учасник мережі – 19-річний молодик, який перевіз вибухівку до нового схрону, де її забрав 16-річний агент. Першочерговий схрон облаштували дві жительки Вінницької області, які за інструкцією від російських спецслужб виготовили вибуховий пристрій.

Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з агресором. Одна з агенток також мала 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.