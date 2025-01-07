СБУ нейтралізувала агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала здійснити масовий теракт серед українських військових на Київщині.
Подробиці повідомили у СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, що готували російські спецслужби в одному з військових підрозділів на Київщині. У результаті спецоперації було затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які планували здійснити вибух на вході до будівлі, де перебував підрозділ Сил оборони.
Згідно з матеріалами слідства, вибуховий пристрій знаходився в тактичному рюкзаку, який неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у форму українського військовослужбовця, мав доставити на об’єкт. Ворог здійснював онлайн-спостереження за його переміщеннями і планував активувати вибухівку, коли юнак зайде в будівлю.
Сам агент не знав про плани ворога і вважав, що вибухівка спрацює лише після того, як він вийде з приміщення.
СБУ своєчасно виявила терористичний задум і вжила необхідних заходів, щоб запобігти трагедії. У результаті були затримані неповнолітній терорист і ще троє осіб, причетних до організації злочину.
Розслідування встановило, що російські спецслужби планували цим терактом дестабілізувати ситуацію в Україні, створивши видимість внутрішнього конфлікту в Силах оборони, коли один військовий підриває інших на знак протесту.
Серед затриманих – 16-річний студент з Кіровоградської області, який отримав від окупантів координати схрону з вибухівкою та військовою формою. Інший учасник мережі – 19-річний молодик, який перевіз вибухівку до нового схрону, де її забрав 16-річний агент. Першочерговий схрон облаштували дві жительки Вінницької області, які за інструкцією від російських спецслужб виготовили вибуховий пристрій.
Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з агресором. Одна з агенток також мала 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.
Затримані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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