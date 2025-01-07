Йому запропонували проїхати до ТЦК для з'ясування обставин, на що він відреагував агресивно і почав лаятися.

У Луцьку судили чоловіка, який виявив агресію та нецензурно висловлювався на адресу працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), коли ті проводили перевірку його військово-облікових документів.

Так зазначено у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався 10 серпня біля міської лікарні, коли чоловік, який був військовозобов'язаним, був зупинений для перевірки документів. Під час допиту він заперечував свою провину, стверджуючи, що має право не показувати документи, оскільки знаходиться на бронюванні, а його керівник має надати цьому підтвердження.

Згідно зі словами, працівники ТЦК не прийняли це пояснення і почали поводитися агресивно, що, на його думку, стало причиною конфлікту. Він також повідомив, що не був присутній на судовому засіданні.

Згідно з письмовими поясненнями працівників ТЦК, у чоловіка не було при собі військово-облікового документа, а в реєстрі «Оберіг» він не значився на обліку в жодному військкоматі. Після цього йому запропонували проїхати до ТЦК для з'ясування обставин, на що він відреагував агресивно і почав лаятися. На нього склали протокол за дрібне хуліганство.

Суд визнав чоловіка винним у правопорушенні та призначив штраф у розмірі 51 гривня. Окрім цього, він зобов'язаний виплатити судовий збір на суму 605 гривень.

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