Орендарка вже подала скаргу про зловживання довірою і зараз шукає альтернативне соціальне житло.

У північній Франції стався інцидент, коли орендодавець, намагаючись змусити орендарів виїхати, без попередження зняв двері та вікна свого житла в розпал зими.

Як повідомив Oddity Central, жінка, яка орендує будинок з дочкою, була змушена боротися з холодом і невизначеністю після того, як 20 грудня бригада робітників прибула до них і почала демонтувати вікна та двері, нібито для їх заміни. Однак орендарі стверджують, що старі вікна і двері просто вивезли, залишивши їх без захисту від холоду та можливого вторгнення.

Жінка, мати маленької дитини, розповіла TF1 Info, що після інциденту вони намагалися зв'язатися з орендодавцем, але безрезультатно. Тому, намагаючись захистити себе і свою дитину, вона забарикадувала двері та вікна картоном і провела всі наступні дні вдома, бо, за її словами, була занадто налякана, щоб залишити будівлю.

Власник будинку визнав свою відповідальність за ці дії, пояснивши, що це був акт помсти за несплату оренди.

«Вони не застрахували будинок, хоча ми домовилися, щоб вона це зробила. Вона мені винна за п’ять місяців оренди», — заявив він.

Французька асоціація власників житла підтримала орендодавця у питанні несплати, але зазначила, що його методи були абсолютно незаконними. Орендарка вже подала скаргу про зловживання довірою і зараз шукає альтернативне соціальне житло.

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