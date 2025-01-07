Найвдаліший день тижня для кожного знака зодіаку 6–12 січня 2024 року, зміна напряму у житті завжди відбувається у божественний час.

Гороскопи на тиждень із 6 по 12 січня починаються з того, що Марс повертається на знак зодіаку Рак у рамках свого ретроградного руху.

Починаючи з 6 січня, у гру вступає багато енергії, орієнтованої на зміни, що впливає на вдалий день тижня для кожного знаку зодіаку.

Найвдаліший день тижня для кожного знака зодіаку з 6 по 12 січня 2025 року:

Овен

Найвдаліший день тижня для Овна: середа, 8 січня.

Ви були в дорозі у своїй кар'єрі, Овен. Цей шлях міг змусити вас змінити роботу, бажаючи знайти щось, що додасть велику цінність вашому життю чи продовжити свою освіту.

Нещодавно цей процес посилився з молодиком у Козерога 29 грудня, але коли Меркурій увійде до Козерога в середу, 8 січня, це посилиться, допомагаючи вам досягти успіху та визнання. Використовуйте це, щоб домовитися про більш високу зарплату, кращу роботу або просто насолодитися усвідомленням того, що все, що ви робили, нарешті окупається.

Телець

Найвдаліший день тижня для Тельця: середа, 8 січня.

Прийміть всі чудові можливості, які вас оточують, дорогий Телець. Ви починаєте рік, який гарантовано змінить ваше життя засобами, на які ви вже втратили надію. Цей процес, у якому ви перебували, ніколи не був пов'язаний з відмовою від своїх мрій, а з терпінням до божественного часу.

Близнюки

Найвдаліший день тижня для Близнюків: субота, 11 січня.

Дорогі Близнюки, у вас нарешті з'явиться ясність, щоб почати обирати свою долю. Ви були зосереджені на своєму професійному житті з того часу, як Сатурн перейшов у Риби в 2023 році. Але це більше, ніж просто досягнення зростання багатства; це справді почуття зв'язку з тим, що ви робите, і служіння найвищої мети.

Але вся ця робота Сатурна в Рибах ось-ось окупиться, коли Північний вузол, управитель вашої долі, перейде до Риб у суботу, 11 січня. Це неймовірна енергія, з якою ви працюватимете протягом 2027 року і яка допоможе вам здійснити всі ваші професійні мрії — пам'ятайте, що не можна дозволяти нікому зупиняти вас.

Прислухайтеся до своєї інтуїції і почніть концентруватися на своїй кар'єрі, щоб використовувати її для досягнення більшого успіху та достатку.

Рак

Найвдаліший день тижня для Раку: субота, 11 січня.

Можливо, вам здавалося, що попередній розділ вашого життя ніколи не закінчиться, Раку. Але тепер ви бачите, що насправді означає бути вільним від свого минулого. Хоча ви зараз зайняті тим, щоб з'ясувати, куди вкласти свою енергію, здається, є багато можливостей.

Замість того, щоб будувати плани або залишатися в режимі боротьби або втечі, в якому ви були, спробуйте побачити своє життя як пригода, яка чекає свого часу. Це буде важливою темою для вас, особливо після того, як Північний вузол перейде до Риб у суботу, 11 січня.

Лев

Найвдаліший день тижня для Лева: понеділок, 6 січня.

Прислухайтеся до свого серця, Лео, і вирішіть, яким ви хочете бачити своє життя. Ви стоїте на початку нового розділу свого життя і можете зробити його таким, яким забажаєте. Але щоб зробити це, ви повинні переконатися, що не чіпляєтеся за будь-які ідеали або мрії, що переросли, які більше не знаходять відгуку.

Діва

Найвдаліший день тижня для Діви: середа, 8 січня.

Не витрачайте час на питання, коли все добре, Діво. Ви, можливо, звикли відчувати, що перебуваєте в стані боротьби або принаймні постійно працюєте над досягненням усіх своїх цілей.

Оскільки так багато намірів виявляється, вам слід переключити свою увагу на те, щоб знайти світ, оскільки Меркурій увійде на знак Козерога в середу, 8 січня. Це зводиться до того, щоб вміти приймати хороші ситуації у своєму житті, а не чекати, поки впаде цей горезвісний другий черевик, або створювати проблему з нічого.

Терези

Найвдаліший день тижня для Терезів: понеділок, 6 січня.

Все відбувається для вашого найбільшого блага, Терези, але вам потрібно пам'ятати про це, коли ви прямуєте в майбутню фазу свого життя. У понеділок, 6 січня, Марс повернеться до Раку в рамках своєї ретроградної подорожі, підкреслюючи ваш будинок кар'єри та змушуючи вас переосмислити деякі з ваших особистих рішень.

Марс керує вашими діями і мотивами, а його ретроградне становище в Раку означає, що вам потрібно замислитися, чи ви дотримуєтесь шляху своєї душі або просто намагаєтеся виконати всі пункти в контрольному списку для досягнення успіху.

Скорпіон

Найвдаліший день тижня для Скорпіона: субота, 11 січня.

Щоб дізнатися, чого ти хочеш, Скорпіоне, спочатку тобі потрібно усвідомити, що більше не резонує з тобою. Ти перебуваєш у цій подорожі з 2023 року, коли Сатурн вперше увійшов до Риби, висвітливши твій дім радості, творчості та шлюбу.

Але коли Північний вузол перейде в цей водний знак у суботу, 11 січня, ви відчуєте заклик більше не чекати, щоб отримати те, що ви найбільше хочете. Це створить лазерний фокус на наступні два роки, де ви віддасте пріоритет своєї радості та будете відкриті для внесення змін до свого життя.

Стрілець

Найвдаліший день тижня для Стрільця: середа, 8 січня.

Не втрачай на увазі свою внутрішню цінність, Стрілець. Вивчення своєї самооцінки і того, що приносить найбільшу цінність у твоє життя, було важливим уроком, який ти щойно засвоїв. не розслабишся і не скотишся до старих шаблонів, інакше ти можеш упустити можливість всього життя.

Козеріг

Найкращий день: середа, 8 січня.

Козеріг, ви все ще насолоджуєтеся сяйвом свого зодіакального сезону, але не забувайте і про мету цього часу.

Протягом вашого зодіакального сезону рекомендується святкувати своє сонячне повернення, яке знаменує повернення Сонця туди, де воно було на небі, коли ви народилися. Ви можете змусити статися будь-що, але для цього ви також повинні переконатися, що приймаєте своє справжнє «я».

Водолій

Найвдаліший день тижня для Водолія: субота, 11 січня.

Те, у що ви вкладаєте свою енергію, дорогий Водолій, зростатиме. Ви були в подорожі, де вам доводилося концентрувати свою енергію на тому, на що ви заслуговуєте, що приносить цінність вашого життя і важливість матеріального багатства для досягнення ваших мрій. Це могло відчуватися як нескінченна зайнятість чи критика кожного рішення, щоб переконатися, що воно принесе користь вашому майбутньому.

Риби

Найвдаліший день тижня для Риб: субота, 11 січня.

Ви вже точно знаєте, чого саме хочете досягти, Риби. У глибині душі ви старанно працюєте над створенням життя своєї мрії або запуском нового проекту у всесвіті. Але оскільки Північний вузол переходить у ваш знак Риб у суботу, 11 січня, це ваш час стати наполегливим у досягненні своїх прагнень.

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