За 2024 рік Міністерство оборони допустило до експлуатації більш як 1000 модифікацій озброєння та військової техніки.

За даними Міністерства оборони, серед кодифікованих та допущених у 2024 році до експлуатації новинок найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв’язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.

Так, 2024 рік був доволі успішним для українських зброярів, за даними керівництва країни, у 2024-му в Україні виготовили більше ста одиниць ракетного озброєння.

У серпні 2024 року стало відомо про перше застосування проти ворога української ракети-дрона.

Відомо про ураження по військовій цілі в тимчасово окупованому Криму.

Аналітики повідомили, що йдеться про новий клас озброєнь, що поєднує аеродинамічні можливості та автономні системи управління БПЛА з ракетною потужністю і швидкістю.

У 2024 році було представлено малу крилату ракету «Пекло», що може летіти до цілі зі швидкістю 700 км/год.

Ракета долає 700 кілометрів, атакуючи ціль порівняно невеликою 50-кілограмовою боєголовкою. Проте вона набагато дешевша, ніж більш великі та потужні аналоги, крім того, вона за оцінками експертів, нескладна у виробництві.

10 грудня з'явилась інформація про успішний перебіг випробувань нової української ракети «Рута». Але про деталі й характеристики новинки наразі мало відомо.

Ідея інженерів-розробників малої крилатої ракети «Трембіта» полягає в можливостях виготовлення деталей та вузлів в "кустарних" умовах.

Про розумний «Морського малюка" стало відомо одразу з кількох джерел, він оснащений системою штучного інтелекту.

Українські «малюки» можуть ухилятися від ворожого вогню та стріляти у по російських гелікопетрах та навіть по тактичній авіації.

Джерело: ukrinform.

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