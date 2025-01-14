У 2025 році кілька європейських країн запроваджують нові умови для українців, які перебувають на їх території, з метою підвищення економічної самостійності біженців та їх інтеграції в місцеві громади.
Про це інформує 24 Канал.
Німеччина: зміни у програмі Bürgergeld
З початку 2025 року для українських біженців у Німеччині зменшуються виплати за відмову від працевлаштування, участь в інтеграційних курсах чи семінарах:
Перше порушення — зниження на 10%,
Друге — на 20%,
Третє — на 30%.
Розмір виплати в Німеччині:
563 євро для самотніх,
506 євро для кожного члена пари,
471 євро для підлітків 14-17 років,
357–390 євро для дітей (залежно від віку).
Ірландія: зміни у наданні житла
З березня 2025 року Ірландія припиняє надавати безкоштовне житло для біженців, виселяючи тих, хто найбільше часу прожив у муніципальних помешканнях. Соціальні виплати залишаються без змін:
38,80 євро на тиждень для дорослих,
29,80 євро на тиждень для дітей.
Австрія: нові вимоги та підвищення допомоги
В Австрії українці, які володіють автомобілями, втратять право на базове забезпечення. Також вони повинні зареєструвати автівки та сплатити мита та та спеціальний податок. Сімейна допомога для українців в Австрії зросте на 4,6% за рахунок інфляції.
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