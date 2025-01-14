У 2025 році кілька країн змінюють умови нарахування соціальних виплат для українських біженців, зокрема вводячи нові вимоги щодо працевлаштування та житла.

У 2025 році кілька європейських країн запроваджують нові умови для українців, які перебувають на їх території, з метою підвищення економічної самостійності біженців та їх інтеграції в місцеві громади.

Про це інформує 24 Канал.

Німеччина: зміни у програмі Bürgergeld

З початку 2025 року для українських біженців у Німеччині зменшуються виплати за відмову від працевлаштування, участь в інтеграційних курсах чи семінарах:

Перше порушення — зниження на 10%,

Друге — на 20%,

Третє — на 30%.

Розмір виплати в Німеччині:

563 євро для самотніх,

506 євро для кожного члена пари,

471 євро для підлітків 14-17 років,

357–390 євро для дітей (залежно від віку).

Ірландія: зміни у наданні житла

З березня 2025 року Ірландія припиняє надавати безкоштовне житло для біженців, виселяючи тих, хто найбільше часу прожив у муніципальних помешканнях. Соціальні виплати залишаються без змін:

38,80 євро на тиждень для дорослих,

29,80 євро на тиждень для дітей.

Австрія: нові вимоги та підвищення допомоги

В Австрії українці, які володіють автомобілями, втратять право на базове забезпечення. Також вони повинні зареєструвати автівки та сплатити мита та та спеціальний податок. Сімейна допомога для українців в Австрії зросте на 4,6% за рахунок інфляції.

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