У відповідь на вимоги правоохоронців він дістав ніж і завдав ним удару одному з поліцейських.

На залізничному вокзалі Дніпра 7 січня стався інцидент, в результаті якого поліцейський отримав ножове поранення.

Як повідомили в поліції Дніпропетровської області, 45-річний чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки представникам Територіального центру комплектування. У відповідь на вимоги правоохоронців він дістав ніж і завдав ним удару одному з поліцейських.

Потерпілий правоохоронець звернувся до медичного закладу, де йому було надано необхідну допомогу. Знаряддя злочину було вилучено. У цей час правоохоронці розглядають можливість відкриття кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України — погроза або насилля щодо працівника правоохоронного органу.

Також Politeka писала про схожий випадок на Волині.

У Ковельському міськрайонному суді відбувся розгляд справи щодо мешканця села Колодяжне, який у ході конфлікту з працівниками територіального центру комплектування (ТЦК) та поліцією дістав ніж.

Згідно з матеріалами справи, близько 12:00 чоловік, який не має постійного місця роботи, вступив у словесну перепалку з представниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ТЦК.

Матеріали справи були передані для подальшого розгляду до Ковельського районного управління поліції.

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