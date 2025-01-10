Інші користувачі ПриватБанку також повідомляють про схожі запити від фінансової установи.

Клієнти ПриватБанку отримують запити на надання згоди на використання цифрового власноручного підпису (ЦВП), а також на оновлення анкетних даних.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати звернення до фінустанов.

Клієнт ПриватБанк отримав повідомлення від банку через застосунок, в якому йшлося про необхідність надати згоду на використання цифрового власноручного підпису (ЦВП) як зразка підпису в рамках процедури належної перевірки. ПриватБанк пояснив, що це дозволить забезпечити додатковий захист від шахраїв, оскільки в майбутньому банк зможе порівнювати підписані документи для підтвердження, що підпис належить саме клієнту.

Клієнтам ПриватБанк пропонують натискати "Погоджуюсь", якщо вони згодні, або ж актуалізувати анкету у відділенні банку. Один із клієнтів ПриватБанк зазначив, що після надання згоди проблем з рахунками не виникло, а згодом надійшло прохання заповнити анкету, що містить пункт про банківську таємницю.

Інші користувачі ПриватБанк також повідомляють про схожі запити від фінансової установи.

Раніше в ПриватБанку пояснили, що такі запити є частиною актуалізації інформації про клієнтів, яку банк зобов'язаний проводити відповідно до законодавства. Окрім того, прохання про дозвіл на розкриття інформації стосуються співпраці з банками США, де у ПриватБанку є кореспондентські рахунки.

Последние новости Украины:

ПриватБанк змінив правила обміну валют: тепер можна обміняти долари у новий спосіб.

Правила отримання карток: ПриватБанк на рік скасує оплату однієї зі своїх послуг.

Приватбанк не видав гроші, але списав їх: банкомат вимкнувся при відключенні електрики.