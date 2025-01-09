За словами синоптикині, більша частина території України буде під впливом антициклону.

Синоптикиня Наталка Діденко озвучила дату, коли в Україну прийде похолодання.

Наразі, за прогнозами, погода в більшості регіонів країни залишиться теплою, проте зміни не за горами.

У своєму Facebook метеоролог зазначила, що 9 січня в Україні очікується тепла погода. Температура повітря в цей день коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. У західних і південних областях стовпчики термометрів піднімуться до 8-14 градусів, тоді як на півночі країни буде трохи прохолодніше — від 3 до 6 градусів.

Вітер обіцяє бути помірним, південного напрямку, а на заході він може бути сильним. За словами синоптикині, більша частина території України буде під впливом антициклону, тому суттєві опади малоймовірні. Однак у західних очікуються невеликі дощі.

У Києві 9 січня не передбачається опадів, температура повітря тримається на рівні +3…+5 градусів. А ось 10 січня в столиці потеплішає до 7 градусів.

Проте, як попереджає Діденко, вже 11-12 січня в Україні очікується похолодання.

«Хоча з похолоданням, але тепла зима в Україні триває», — підсумувала синоптик.

Також Politeka писала про те, що в Україну повернулася аномально тепла погода; незважаючи на нещодавнє похолодання - вже 8 січня по всій країні очікується підвищення температури, яке досягне 9-14 градусів тепла.