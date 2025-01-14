WhatsApp — один із найбільш популярних месенджерів у світі, але через свою популярність він стає привабливою мішенню для шахраїв, наголошують експерти.

Після зламу акаунта зловмисники можуть писати від вашого імені, просити гроші, поширювати фейкову інформацію і навіть псувати репутацію.

Експерти розповіли, як відновити свій акаунт. Спершу, вони розповіли про ознаки, по яких ви зрозумієте, що ваш обліковий запис WhatsApp був зламаний. Так, якщо на ваш смартфон надійшло push-повідомлення про вхід з іншого пристрою, і ви цього не робили, це сигнал, що хтось отримав доступ до вашого облікового запису. Перевірити це можна, зайшовши в меню «⋮» у верхньому правому куті екрана і вибравши «Пов’язані пристрої».

Також недобрим знаком є те, що у вас з'явилися нові номери, групи або змінені налаштування в акаунті. Також якщо час останнього входу на вашому телефоні не збігається з реальністю (наприклад, ви прокинулися, а повідомлення свідчать, що ви вже були в мережі годину тому), це теж може бути ознакою злому.

Що робити, якщо акаунт зламали?

Перш за все, інформуйте всіх, з ким ви переписуєтеся, що ваш обліковий запис був зламаний. Це допоможе уникнути шахрайських дій, таких як прохання перевести гроші або інші маніпуляції. У налаштуваннях WhatsApp виберіть «Вийти» з усіх підключених пристроїв. Напишіть у службу технічної підтримки, щоб повідомити про проблему. Для цього відкрийте меню «⋮», оберіть «Параметри» → «Допомога» → «Довідковий центр».

Видаліть WhatsApp зі свого смартфона і потім знову встановіть його. Після цього увійдіть за допомогою свого номера телефону та підтвердіть його, ввівши шестизначний код, який надійде через SMS або дзвінок. Якщо у вас було налаштовано резервне копіювання, почекайте, поки всі повідомлення завантажаться на новому додатку. Якщо ж зловмисник підключив двофакторну авторизацію та змінив PIN-код, для відновлення доступу до акаунта потрібно буде почекати 7 днів. Після цього ви зможете скинути PIN-код і відновити доступ.

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