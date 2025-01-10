У ході розслідування стало відомо, що ексначальник дирекції вступив у змову з керівником підрядної компанії.

Ексчиновника київського комунального підприємства «Київпастранс» підозрюють у привласненні понад 1,8 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури 8 січня через Telegram.

У Києві правоохоронці висунули підозру колишньому керівнику Дирекції будівництва та утримання об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури підприємства. Йому інкримінують розкрадання коштів, відрахованих на ремонт гуртожитку.

За даними слідства, у червні 2022 року «Київпастранс» уклав угоду з підрядною організацією на виконання капітального ремонт гуртожитку.

У ході розслідування стало відомо, що ексначальник дирекції вступив у змову з керівником підрядної компанії. Разом вони підписали акти виконаних робіт, хоча більшість із них були не виконані або виконані не в повному обсязі, а вартість робіт була значно завищена. Це призвело до того, що київський бюджет поніс збитки на суму понад 1,8 мільйона гривень. Прокуратура висунула підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Також Politeka писала про те, що керівник гурту "Тернопільські ходаки" Михайло Омелянович Полюга звинувачується в привласненні 130 тисяч гривень, які були зібрані для армії.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.