В Україні пенсійна система заохочує громадян відкладати вихід на пенсію, адже чим пізніше людина піде на заслужений відпочинок, тим більша буде сума виплат.

Тому ті пенсіонери, які не поспішатимуть з оформленням пенсії після досягнення 60 років, зможуть отримувати більші виплати.

Пенсійний фонд України повідомляє, що коефіцієнт відстрочки застосовується лише якщо особа офіційно не виходить на пенсію. Також там розповіли, як зростають пенсійні виплати залежно від коефіцієнту відстрочки. Так, пенсія збільшується на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, якщо відстрочка не перевищує 5 років (60 місяців).

Якщо ж термін відстрочки більший за 5 років, виплати зростають на 0,75% за кожен місяць. Таким чином, за рік відстрочення пенсії можна збільшити її на 6%, за два роки – на 12%, а за 5 років – на 36%.

Щоб скористатися цією опцією, особа повинна подати заяву до Пенсійного фонду України.

Раніше Politeka також писала, що пенсійні виплати для деяких українців можуть бути припинені з кількох причин. Згідно з українським законодавством, зокрема Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є кілька основних причин для припинення виплат. Серед них: надання недостовірних документів пенсіонером, відсутність ідентифікації особи у встановлений час; статус зниклого безвісти або загиблого, інші обставини, передбачені законодавством.

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